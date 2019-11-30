Allianz Parque

Flamengo tem retorno de Gabigol contra Palmeiras

Com dores no tornozelo, Marí deve ser novamente preservado, mas o time carioca deve ter o retorno de Filipe Luís e Rafinha, poupados contra a equipe cearense
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 12:04

Gabigol brilhou na final da Libertadores Crédito: NAYRA HALM
Flamengo encara o Palmeiras, neste domingo (1º), às 16h, no Allianz Parque, com o retorno de Gabigol, que cumpriu suspensão na goleada por 4 a 1 sobre o Ceará.
Com dores no tornozelo, Marí deve ser novamente preservado, mas o time carioca deve ter o retorno de Filipe Luís e Rafinha, poupados contra a equipe cearense. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileiro.
Já campeão da competição nacional e da Libertadores, o Flamengo busca recordes para coroar ainda mais a sua conquista. Caso não perca em São Paulo, a equipe chega a 23 jogos sem perder no torneio nacional e iguala a marca alviverde, que foi obtida em 2018.
Por outro lado, o Palmeiras tem um mistério no meio-campo central para enfrentar o Flamengo. Depois de ter poupado alguns atletas na última quinta-feira contra o Fluminense, Mano escalará força máxima contra os campeões brasileiros, mas a presença de Felipe Melo é um mistério.
Além disso, o comandante segue sem poder escalar Gustavo Gómez, machucado. Em seu lugar, é provável que Luan continue como titular ao lado de Vitor Hugo. Weverton está suspenso e será substituído por Fernando Prass ou Jailson.
PALMEIRAS
Fernando Prass; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Felipe Melo), Bruno Henrique, Lucas Lima e Zé Rafael; Dudu e Luiz Adriano. T.: Mano Menezes
FLAMENGO
Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Filipe Luís; Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. T.: Jorge Jesus
Estádio: Allianz Parque, em SP
Horário: 16h deste domingo (1º)
Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

