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Decisão da Justiça

Flamengo crê em derrubada de veto e se prepara para jogo em Brasília

A decisão do TRF-1 pela suspensão de eventos esportivos no DF pegou o Flamengo de surpresa, mas o clube mantém esperança de que a decisão da Supercopa será na capital federal.

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 19:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2021 às 19:01
Flamengo treina para encarar o Palmeiras na Supercopa
Flamengo treina para encarar o Palmeiras na Supercopa Crédito: Alexandre Vidal | Flamengo
decisão do TRF-1 pela suspensão de eventos esportivos no Distrito Federal pegou o Flamengo de surpresa, mas o clube mantém esperança de que a decisão da Supercopa, marcada para domingo (11), será na capital federal.
Os rubro-negros acompanham atentamente os desdobramentos do caso, porém acreditam que o recurso do governador Ibaneis Rocha (MDB) será bem sucedido.
O entendimento é de que o STF (Supremo Tribunal Federal) já legislou sobre a matéria e deu a estados e municípios o direito de definir quais atividades podem ocorrer.
Todo o calendário de atividades até a partida entre Flamengo e Palmeiras, às 11h, no Mané Garrincha, está mantida, e os dirigentes estão em contato permanente com o governo local e com a CBF.

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