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6 indenizações alinhadas

Flamengo chega a acordo com mais uma família de vítima do Ninho do Urubu

O Flamengo chegou a um acordo, nesta segunda-feira (20), com a família de Jorge Eduardo, uma das dez vítimas fatais do incêndio do Ninho do Urubu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 19:06

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 19:06

Ninho do Urubu. Crédito
Ninho do Urubu. Crédito Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O Flamengo chegou a um acordo, nesta segunda-feira (20), com a família de Jorge Eduardo, uma das dez vítimas fatais do incêndio do Ninho do Urubu, ocorrido em fevereiro do ano passado.
Confirmada pela reportagem, a informação foi revelada pelo Globoesporte.com. Agora, o clube tem alinhadas 6 indenizações em 11 negociações.
Segundo a reportagem apurou, os familiares do jovem indicaram que, quase um ano e meio após a tragédia, o assunto já causava cansaço e havia uma vontade de recomeçar.
Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, celebrou o desfecho em uma rede social. "Fechamos mais um acordo. Dessa vez com a família do Jorge Eduardo. É uma satisfação enorme poder anunciar. Que Deus abençoe esse família e cuide muito do Jorge Eduardo", publicou.
Até o momento, dos casos finalizados, além da família de Jorge Eduardo, há o aperto de mão com as famílias de Athila Paixão, de Bernardo Piseta, de Gedson Santos, o Gedinho, de Vitor Isaias, e com o pai de Rykelmo.

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