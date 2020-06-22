Flagrado em praia, Renato Gaúcho diz não ter feito 'nada de errado'

O técnico do Grêmio Renato Gaúcho Crédito: Reprodução Twitter

Renato Gaúcho se defendeu nesta segunda-feira (22), após ser flagrado nas areias de Ipanema durante a tarde do dia anterior, em meio à pandemia do novo coronavírus.

À reportagem, o treinador do Grêmio afirmou que foi à praia dar mergulho no mar e acabou fotografado depois de deixar a água. O técnico ainda disse entender que não fez nada errado por ter mantido distanciamento físico de outras pessoas.

O atual decreto no Rio de Janeiro libera esportes no mar, mas veda a permanência do público na faixa de areia. As fotos registraram Renato fora da água e fazendo embaixadinhas com uma bola.

O técnico do Grêmio está no Rio há 99 dias, sob orientação dos médicos do clube, que o colocaram no grupo de risco pelas recentes cirurgias cardíacas.

"A pessoa pública está sujeita a isso (ser fotografado). Não devo nada a ninguém, não fiz nada errado. Fui a praia, estava há três meses em casa. Shopping pode, restaurante pode... dar mergulho na praia não pode? Mesmo com o Rio liberando o banho de mar? Ah, por favor", disse o treinador do Grêmio em contato telefônico.

"O mundo é grupo de risco, não sou só eu. Os cuidados, eu tomo, tomo sempre. Estava afastado das outras pessoas ali. Desci do meu prédio, moro a 50 metros da praia, e não estava de máscara porque entrei na água", completou.

Renato Gaúcho ainda disse que ficou na praia por cerca de 40 minutos e foi clicado em raro momento de contato com a bola. O treinador afirmou não ter jogado futevôlei, algo vedado pelo decreto atual no Rio.

"Ali não é proibido, fiquei menos de uma hora na praia. É muita tempestade em copo d'água. Eu vou a praia e não devo nada a ninguém. Se tiver que fazer de novo, eu vou fazer mesmo. A praia está liberada", reiterou Portaluppi.

O treinador tem mantido contato frequente com jogadores e funcionários do Grêmio e diz aguardar aval dos médicos para voltar ao trabalho presencial.