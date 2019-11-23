Final terá maior esquema de segurança da história do Peru, diz general

FOLHAPRESS - A final da Copa Libertadores terá o maior esquema de segurança da história do Peru. Neste sábado (23), Lima receberá quatro eventos que vão exigir a presença de policiais, mas a atenção principal estará na partida entre Flamengo e River Plate (Argentina), no estádio Monumental.
Serão 6.500 oficiais na segurança do jogo que é visto pelo governo peruano como uma chance de se divulgar para o mundo. A decisão será exibida em 169 países.
Na quinta-feira (21), foi feito teste do esquema que será implantado, com a utilização de câmeras de segurança e drones que vão vigiar os torcedores das duas equipes em um raio de 20 quilômetros do estádio Monumental.
"É algo sem precedentes. Nunca tivemos estratégia (de segurança) semelhante"
Lima foi anunciada como sede da partida apenas em 5 de novembro, após a Conmebol constatar que Santiago, escolhida originalmente, não poderia receber o evento. A mudança aconteceu por causa dos protestos populares e da tensão social no Chile.
A preocupação com a segurança das duas torcidas acontece porque o Monumental tem apenas um acesso, pela avenida Javier Prado Este. A ideia é separar as duas torcidas por lados diferentes da cidade e fechar ruas até cerca de 4 quilômetros do estádio.
Os torcedores do clube campeão poderão ir embora apenas 90 minutos após o apito final, segundo o general. Ele não crê que haverá qualquer descontentamento porque será o tempo para a festa em campo e a entrega do troféu.
"Nós tivemos de fazer um planejamento que seria de quatro meses em apenas duas semanas. Pedimos informações às autoridades policiais de Brasil e Argentina e à Interpol sobre elementos perigosos que poderiam tentar entrar no estádio", completa.
Lima se tornou opção para a final da Libertadores depois de ter perdido outras competições de futebol das quais que seria ser sede. O Mundial sub-17 deste ano foi mudado para o Brasil, assim como a final da Copa Sul-Americana aconteceu em Assunção, no Paraguai. Os dois eventos seriam no Peru, mas deixaram o país por problemas estruturais e falta de organização.
Quando foi necessário escolher outra a cidade para a primeira decisão em jogo único na história da Libertadores, Lima foi a única a gerar consenso entre os dirigentes da Conmebol, Flamengo e River Plate.
As alternativas de Assunção e Montevidéu foram descartadas. O presidente da Confederação Sul-Americana, Alejandro Domínguez, não aceitou pensar na possibilidade em realizar o jogo fora do continente sul-americano.
No ano passado, Boca Juniors e River Plate se enfrentaram em Madri, na Espanha.
"Este evento é uma chance única para o Peru divulgar seu povo, suas belezas e sua gente. Se for preciso, ainda temos unidades nos quartéis, que geralmente não policiam as ruas, mas podem ser usadas, se preciso", finalizou o general Rodríguez.