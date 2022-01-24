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Rei do futebol

Filha de Pelé tranquiliza fãs e diz que seu pai está 'superforte'

Em tratamento contra um tumor no cólon, o ex-jogador de 81 anos foi ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quarta (19), e recebeu alta no dia seguinte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2022 às 08:06

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 08:06

Kely Nascimento, filha de Pelé, procurou tranquilizar os fãs mais preocupados com o estado de saúde de seu pai. Em tratamento contra um tumor no cólon descoberto no ano passado, o ex-jogador de 81 anos foi ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quarta-feira (19), e recebeu alta no dia seguinte.
Pelé se recupera em hospital de SP
Pelé passou por um tratamento contra um cãncer na última semana Crédito: Reprodução Instagram @iamkelynascimento
O boletim médico divulgado pelo hospital falava apenas em "dar sequência ao tratamento" e apontava "condições clínicas estáveis". Porém gerou apreensão a informação publicada em uma reportagem da ESPN: "Pelé tem um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão".
A filha do craque não entrou em detalhes médicos, mas afirmou que não há novidades sobre a situação dele. De acordo com ele, as idas ao Einstein ocorrem com regularidade para a realização de exames e administração de medicamentos.
"Não sei o que saiu onde. Só sei que está todo o mundo me mandando mensagem preocupado. Não mudou nada. Não sei o que é [a reportagem], na verdade, porque não vi, mas não tem nada de novo para falar", disse Kely, em vídeo publicado no Instagram.
"Meu pai vai para o hospital todo mês. Então, vira e mexe vão sair essas coisas. Às vezes, ele vai duas vezes, passa uma noite. Mas não mudou nada", acrescentou a filha de Pelé. "Ele está em casa, está bem, está se recuperando, superforte."

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