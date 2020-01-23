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Feliz da vida

Ex-Flu, Pedro celebra 'volta para casa' ao ser anunciado pelo Flamengo

Atacante chega emprestado pela Fiorentina até o final da temporada

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 17:47
O atacante Pedro foi, enfim, anunciado oficialmente como novo reforço do Flamengo. Apesar de ter ganhado notoriedade no rival Fluminense, o jogador disse celebrar uma volta para a casa, já que passou pelas categorias de base do time rubro-negro.
A história dele no clube havia sido interrompida em 2013, quando acabou dispensado pela comissão técnica do sub-16. A vocação para a artilharia começou no futsal do Fla, mas o fim da linha veio quando se dedicava mais aos gramados. Em seu primeiro pronunciamento como rubro-negro, ele ressaltou o retorno: "Cheguei, Nação. É sempre bom voltar para casa". O atleta voltou por empréstimo de um ano junto à Fiorentina, da Itália.
Antes de formalizar a chegada do jogador, a conta do Flamengo interagiu com a do artilheiro pelo Twitter. Pedro havia publicado "Eu tô voando alto", trecho de um funk do MC Poze do Rodo, que caiu nas graças dos torcedores rubro-negro, momentos antes de vir ao Brasil. Nesta quinta-feira (23), o Fla completou a música com "Sigo na minha luta e trabalhando dobrado". Em um vídeo publicado depois, Pedro faz uma reverência à estátua de Zico, que fica no CT Ninho do Urubu.
O jogador é sonho antigo do técnico Jorge Jesus, que pediu um "avançado", como são chamados os centroavantes em Portugal, desde quando chegou à Gávea, no meio do ano passado. À época, o Flamengo fez uma proposta pelo atacante, que ainda estava no Fluminense, mas a diretoria tricolor recusou.
Pelo empréstimo de um ano, o Flamengo pagará cerca de 1 milhão de euros (R$ 4,6 milhões) para a Fiorentina. Caso queira comprar o atleta em definitivo, este valor já será abatido ao término do empréstimo, que vai até dezembro.
Com Pedro, o Fla chega a cinco reforços para a temporada de 2020. Além dele, o clube trouxe Gustavo Henrique, Pedro Rocha, Michael e Thiago Maia.
Vale lembrar que a chegada de Pedro não inviabiliza a permanência de Gabigol. As tratativas aconteceram de forma paralela e, inclusive, já há um acerto com o camisa 9 para que o "fico" possa ser concretizado.

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