Ex-dirigente do Cruzeiro, Itair Machado é internado com Covid-19 na UTI

Itair Machado, ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro

Internado desde a noite desta terça-feira (4), Itair Machado, ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, foi diagnosticado com Covid-19.

Em nota, o Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, informou que ele apresenta um "quadro de pneumonia decorrente de infecção pelo novo coronavírus e descompensação do diabetes."

Apesar da internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o hospital reforçou que Itair "está lúcido e sem necessidade de ventilação mecânica invasiva."

Procurado pela reportagem na noite de terça, o dirigente chegou a negar por meio de mensagem telefônica que tivesse sido diagnosticado com a Covid-19.