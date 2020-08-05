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  • Ex-dirigente do Cruzeiro, Itair Machado é internado com Covid-19 na UTI
Lúcido e sem ventilação mecânica

Ex-dirigente do Cruzeiro, Itair Machado é internado com Covid-19 na UTI

Em nota, o hospital de Belo Horizonte informou que ele apresenta um 'quadro de pneumonia decorrente de infecção pelo novo coronavírus e descompensação do diabetes'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 17:42

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 17:42

Itair Machado, ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro
Itair Machado, ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro
Internado desde a noite desta terça-feira (4), Itair Machado, ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, foi diagnosticado com Covid-19.
Em nota, o Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, informou que ele apresenta um "quadro de pneumonia decorrente de infecção pelo novo coronavírus e descompensação do diabetes."
Apesar da internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o hospital reforçou que Itair "está lúcido e sem necessidade de ventilação mecânica invasiva."
Procurado pela reportagem na noite de terça, o dirigente chegou a negar por meio de mensagem telefônica que tivesse sido diagnosticado com a Covid-19.
Itair Machado foi dirigente do Cruzeiro entre dezembro de 2017 e outubro de 2019. Neste período, ocupou o cargo de vice-presidente de futebol. Entretanto, acabou demitido por causa da má fase e das dificuldades financeiras do clube.

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