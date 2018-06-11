Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Estudo aponta que Brasil bate a Alemanha na final e conquista a Copa
Simulações

Estudo aponta que Brasil bate a Alemanha na final e conquista a Copa

Empresa especializada faz 1 milhão de simulações do torneio e destaca o time de Tite como o favorito no Mundial

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 14:02
Foto Oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Rússia 2018 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Goldman Sachs, uma das principais empresas globais de banco de investimento, fez um estudo em que apontou a seleção brasileira como a vencedora da Copa do Mundo na Rússia. Segundo o levantamento, o time do técnico Tite irá derrotar a Alemanha na decisão. Foram feitas 1 milhão de simulações do torneio
De acordo com as contas feitas pela empresa, o Brasil vai derrotar a França na semifinal e a Alemanha passará por Portugal. Nas quartas de final, o Brasil supera a Bélgica; França elimina a Espanha, Portugal vence a Argentina e a Alemanha supera a Inglaterra.
As outras seleções que passarão da primeira fase serão Uruguai, México, Polônia, Austrália, Islândia, Suíça, Colômbia e Arábia Saudita.
O estudo é feito pelo banco através de cálculos de probabilidade, simulações de resultados, variação de análises microeconômicas dos países participantes e análise das características dos jogadores.
A empresa também divulgou uma eleição em que seus clientes votaram para eleger a equipe ideal da Copa. O time escolhido tem o técnico Joachim Low como o eleito. A seleção é formada pelos seguintes jogadores: De Gea (Espanha), Joshua Kimmich (Alemanha), Sergio Ramos (Espanha), Mats Hummels (Alemanha), Marcelo (Brasil); Kevin De Bruyne (Bélgica), Toni Kroos (Alemanha) Philippe Coutinho (Brasil); Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brasil).
Embora seja conceituada no setor econômico, a Goldman não teve sucesso nas duas últimas previsões sobre Copa do Mundo. Tanto em 2010 como em 2014, o banco apontou o Brasil como vencedor. Na primeira, disputada na África do Sul, a Espanha foi quem ficou com a taça e o time brasileiro caiu nas quartas para a Holanda. Na última edição, a seleção brasileira foi eliminada pela Alemanha, na semifinal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados