"Está surgindo uma nova geração que vai estar na porta da Fórmula 1 daqui a quatro anos"

O que existe hoje são dois nomes, muito próximos da Fórmula 1, porque já são pilotos reservas da F1: o mineiro Sérgio Sette Câmara e o brasileiro nascido e criado nos EUA, Pietro Fittipaldi. Um tem o nome Fittipaldi, que ajuda bastante, e está ligado à equipe Haas, e o Sérgio está ligado à McLaren. Mas não quer dizer que vão entrar imediatamente. Eles estão lá já, fazem parte do simulador, fazem parte da equipe. Mas não quer dizer que vão conseguir entrar já, porque, além de tudo, a grande dificuldade da Fórmula 1 é que tem o momento certo de sobrar uma vaga, quando você está chegando, e isso é muito difícil. Hoje, por exemplo, houve uma grande renovação na Fórmula 1, do ano passado para cá. No grid, hoje, tem pilotos estreantes, faz muito tempo que não tinha tantos. Só da Inglaterra são dois, o Lando Norris e o Alexander Albon. Houve uma renovação no momento em que os brasileiros não estavam prontos, então, vamos ter de esperar outra. E é muito difícil, pois esses períodos acontecem a cada quatro, cinco, seis anos. Hamilton está com 13 anos de carreira. Quem disse que ele vai parar nos próximos quatro anos? Agora, exatamente esse tempo que precisa para uma nova renovação é o tempo que, se tudo der certo para nós, está surgindo uma nova geração que vai estar na porta da F1, exatamente daqui a quatro anos. Aí sim, tem vários pilotos: o Caio Collet, o mais falado deles, que disputou dois anos na Europa e foi campeão dos dois; depois, tem o Enzo Fittipald, irmão mais novo do Pietro, que está na Academia Ferrari; tem outro da mesma academia, o Gianluca Petecof. Tem o Pedro Piquet, que está na Fórmula 3. Tem Felipe Drugovich, que é de Brasília. São todos esses aí, gente para chegar lá na porta da F1 daqui a quatro anos. Se vão entrar, a gente não sabe, mas é uma geração muito boa, de muito talento.