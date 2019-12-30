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Lei Maria da Penha

Esposa de Jean detalha agressão e diz estar 'perdida' sobre processo no BR

A esposa do goleiro do São Paulo detalhou toda a agressão sofrida nos Estados Unidos, e admitiu que ainda não decidiu se entra com um processo sobre o atleta no Brasil, com base na Lei Maria da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 09:11

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 09:11

Mulher do goleiro Jean, do São Paulo, acusa jogador de agressão Crédito: Reprodução
Milena Bemfica, mulher do goleiro Jean, do São Paulo, detalhou toda a agressão sofrida nos Estados Unidos. Em entrevista concedida na noite deste domingo (29) à TV Globo, ela explicou como começou a confusão com o jogador e admitiu que ainda não decidiu se entra com um processo sobre o atleta no Brasil, com base na Lei Maria da Penha.
Segundo Milena, Jean se revoltou com a mulher, que ameaçou enviar mensagens para a amante sobre as relações sexuais que tiveram durante a viagem a Orlando. O goleiro perdeu o controle e deu oito socos no rosto da esposa, que conseguiu se trancar no banheiro e gravar um vídeo para denunciar o jogador são-paulino.
"Brigamos porque ele queria tirar o tablet. Ele veio me enforcar e mordi o dedo dele. Aí ele já veio me dando socos no rosto. Eu reagi com uma prancha de chapinha. Bati tão forte que a prancha quebrou, e ele saiu correndo. Joguei a prancha nele, e a lâmina causou o corte na perna. Assim ele veio para cima com tudo", declarou a mulher do goleiro.
"Só consegui ir para o banheiro e gravar o vídeo quando as crianças chegaram perto dele, e ele foi segurá-las", acrescentou Milena, que estava em viagem com as duas filhas pequenas do casal e ainda sente dúvidas sobre quais passos tomar em relação ao caso.

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"Eu realmente estou perdida, mas sendo orientada por psicólogo e advogada para fazer o melhor para ambas as partes. Vou recomeçar e que ele consiga, tendo a cabeça dele no lugar e nunca mais errando como fez comigo", discursou Milena Bemfica, ainda surpresa com o até então marido.
"Nunca achei que poderia se transformar da forma que ele se transformou. Eu já perdoei o Jean, não pago o mal com o mal", finalizou.

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