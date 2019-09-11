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Enfermeira de hospital francês diz que Schumacher está consciente

Declaração foi dada a um jornal francês por funcionária do hospital onde o ex-piloto alemão está internado em Paris
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 12:49

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 12:49

Michael Schumacher se acidentou em dezembro de 2013, quando esquiava Crédito: Reprodução/Internet
Michael Schumacher segue internado no hospital Hospital Europeu Georges-Pompidou, em Paris, na França. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 está consciente, segundo o relato de uma enfermeira da unidade de cardiologia da instituição ao jornal francês "Le Parisien".
 
> "Tratamento de Schumacher é totalmente experimental", diz especialista
"Sim, está no setor no qual trabalho. E te asseguro que ele está consciente", disse a funcionária do hospital a uma confidente, que concedeu entrevista ao diário francês desta quarta-feira.
 
O ex-piloto foi internado na segunda-feira para um tratamento "secreto". Esta seria a terceira vez que o alemão passou por uma cirurgia cardiovascular para um procedimento com o professor Philippe Ménasché, pioneiro em terapia celular.
Ainda de acordo com o 'Le Parisien', Schumacher tem sido submetido a infusões de células estaminais com o objetivo de obter uma ação anti-inflamatória sistêmica, o que também poderá melhorar a função cerebral. No entanto, o tratamento é totalmente experimental.
A segurança foi reforçada no hospital e só familiares e amigos têm acesso ao ex-piloto. Segundo jornais europeus, Schumacher recebeu a visita de alguns familiares e também de Jean Todt, presidente da FIA, amigo pessoal do piloto e que, de 2004 a 2007, comandou a Ferrari.
O médico e a alta cúpula do Georges-Pompidou não confirmam nem negam as informações sobre o tratamento do alemão, que está com 50 anos e se recupera de um grave acidente de esqui sofrido em dezembro de 2013, nos Alpes Franceses. Descendo a pista de esqui de Méribel, no sul da França, quando caiu e bateu a cabeça em uma rocha. Desde então vem realizando tratamentos.

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