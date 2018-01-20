Em nota, Campello pede gestão com apoio de todos os vascaínos

Alexandre Campello é o novo presidente do Vasco Crédito: Paulo Fernandes | Vasco.com.br

Eleito presidente do Vasco na madrugada deste sábado (20), Alexandre Campello não esperou a noite terminar para enviar um comunicado público à torcida. Lançado no site oficial do time às 2h01, o texto assinado por ele pedia a união de todos os vascaínos por um bem maior, colocar o time "no lugar de liderança no cenário esportivo nacional".

Em nome de uma fase de mudanças no clube, o médico ortopedista abafou a baixa popularidade sentida com a massa cruz-maltina  constatada nas pesquisas de intenção de voto para a eleição na Assembleia Geral, em novembro do ano passado, e com os protestos vistos após a deliberação na sede náutica  e solicitou apoio de todos os lados. "Pretendo ser, e serei, o presidente da unidade, o presidente de todos os vascaínos, independentemente da preferência manifestada por este ou aquele nome na disputa que hoje se encerra", dizia a nota.

Campello também agradeceu ao Conselho Deliberativo pela eleição da nova diretoria administrativa, que o acompanhará em suas tomadas de decisão. Lembrou ainda que "a legalidade e a democracia vascaína foram integralmente respeitadas", a respeito de seu relançamento de candidatura  feito em última hora, mas em concordância com o Estatuto do Vasco. A norma permite que qualquer pessoa inscrita na nominata de conselheiros das chapas, como ele, se candidate à presidência na votação da junta. Antes vice de Julio Brant, cabeça da chapa que teve a preferência dos sócios em novembro, ele rompeu ontem mesmo com o aliado e venceu a disputa, com 154 votos. Brant conseguiu apenas 88 dos conselheiros.

O novo presidente concede hoje a primeira entrevista coletiva da gestão, ainda sem hora, mas prometida para a tarde. Ele vai comandar o Vasco no triênio 2018-2019-2020 e seu mandato tem início a partir da próxima segunda.