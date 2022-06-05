Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  Em campo encharcado, Fluminense é derrotado pelo Juventude no Brasileirão
No Alfredo Jaconi

Em campo encharcado, Fluminense é derrotado pelo Juventude no Brasileirão

Em um gramado praticamente impraticável, o Tricolor carioca acabou derrotado neste domingo (5) pelo placar mínimo. Um gol contra do zagueiro Luccas Claro selou o revés do Flu

Publicado em 05 de Junho de 2022 às 14:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2022 às 14:11
Muita chuva e pouco futebol. Assim foi a vitória do Juventude por 1 a 0 sobre o Fluminense, na manhã deste domingo (5), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa driblou melhor as poças de água no gramado do Alfredo Jaconi, que estava castigado pela chuva forte, e venceu com gol contra de Luccas Claro.
A bola praticamente não rolou devido às péssimas condições no Alfredo Jaconi
A bola praticamente não rolou devido às péssimas condições no Alfredo Jaconi Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Com a dificuldade de trocar passes, o Tricolor pouco conseguiu criar. Já o Alviverde se saiu melhor nas ligações diretas e bolas pelo alto, marcando seu gol aos 31 minutos do primeiro tempo. Pitta chutou a bola, mas o tento foi dado para Luccas Claro, contra. Na etapa final, os mandantes se fecharam e seguraram o placar.
Com o triunfo, o Juventude deixa a zona de rebaixamento e salta para o 16º lugar, com 10 pontos. O time ainda pode terminar a rodada no Z-4, caso o Goiás empate ou vença o Botafogo. Já o Fluminense, com 11 pontos, é o 11º colocado.

GRAMADO IMPEDE O FUTEBOL

As condições no Alfredo Jaconi não permitiam que o futebol fosse praticado. O excesso de chuvas e a drenagem ruim do local formaram imensas poças de água. Apesar disso, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes autorizou o início do jogo às 11h, mas ficou parando o jogo, marcando muitas faltas. Com isso, a bola rolou em menos de 20 minutos durante toda a primeira etapa.
Os mandantes conseguiram ler melhor o que o campo pedia e apostaram demais em bolas longas e pelo alto, marcando o gol na etapa inicial. Ainda houve um atraso de seis minutos para iniciar o segundo tempo, que aconteceu mesmo sem a drenagem ajudar.
O centroavante da equipe da casa se tornou peça essencial para que o Juventude conseguisse criar as jogadas. Bem posicionado e valente dentro da área, foi o que melhor se encaixou com as adversidades do campo. Ainda chutou a bola que resultou no gol contra de Luccas Claro.
A equipe tricolor gosta de jogar com toques curtos e rápidos, algo que era completamente inviável com a situação do gramado. Sem se adaptar rapidamente as condições, o time não conseguiu sequer chutar ao gol nos primeiros 45 minutos.
Diniz voltou com três mudanças para a segunda etapa. Cris Silva, Felipe Melo e Matheus Martins entraram na equipe para tentar mudar o cenário. Pouco depois, aos 12 minutos, John Kennedy veio na vaga de Ganso. As trocas permitiram que o Tricolor chegasse mais ao gol adversário, porém sem conseguir a igualdade.
Como a bola pouco rolou, pouca coisa aconteceu. O lance do gol começou com Vitor Gabriel, que arriscou um chute do meio da rua. A bola bateu na zaga do Tricolor e sobrou para Pitta, que ficou cara a cara com Fábio. O goleiro conseguiu tocar na bola, contudo ela foi avançando devagar em direção ao gol. Luccas Claro se atrapalhou na hora de tentar tirar e ela acabou entrando.
Pitta ainda puxou um ataque e rolou para Paulo Henrique mandar para a rede aos 38', mas estava completamente impedido e o lance foi invalidado.
No segundo tempo, o clima esquentou e o Juventude se fechou. O time das Laranjeiras partiu para o ataque, entretanto não foi capaz de furar o bloqueio adotado pela equipe da casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados