Em campo encharcado, Fluminense é derrotado pelo Juventude no Brasileirão

Muita chuva e pouco futebol. Assim foi a vitória do Juventude por 1 a 0 sobre o Fluminense, na manhã deste domingo (5), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa driblou melhor as poças de água no gramado do Alfredo Jaconi, que estava castigado pela chuva forte, e venceu com gol contra de Luccas Claro.
Com a dificuldade de trocar passes, o Tricolor pouco conseguiu criar. Já o Alviverde se saiu melhor nas ligações diretas e bolas pelo alto, marcando seu gol aos 31 minutos do primeiro tempo. Pitta chutou a bola, mas o tento foi dado para Luccas Claro, contra. Na etapa final, os mandantes se fecharam e seguraram o placar.
Com o triunfo, o Juventude deixa a zona de rebaixamento e salta para o 16º lugar, com 10 pontos. O time ainda pode terminar a rodada no Z-4, caso o Goiás empate ou vença o Botafogo. Já o Fluminense, com 11 pontos, é o 11º colocado.
GRAMADO IMPEDE O FUTEBOL
As condições no Alfredo Jaconi não permitiam que o futebol fosse praticado. O excesso de chuvas e a drenagem ruim do local formaram imensas poças de água. Apesar disso, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes autorizou o início do jogo às 11h, mas ficou parando o jogo, marcando muitas faltas. Com isso, a bola rolou em menos de 20 minutos durante toda a primeira etapa.
Os mandantes conseguiram ler melhor o que o campo pedia e apostaram demais em bolas longas e pelo alto, marcando o gol na etapa inicial. Ainda houve um atraso de seis minutos para iniciar o segundo tempo, que aconteceu mesmo sem a drenagem ajudar.
O centroavante da equipe da casa se tornou peça essencial para que o Juventude conseguisse criar as jogadas. Bem posicionado e valente dentro da área, foi o que melhor se encaixou com as adversidades do campo. Ainda chutou a bola que resultou no gol contra de Luccas Claro.
A equipe tricolor gosta de jogar com toques curtos e rápidos, algo que era completamente inviável com a situação do gramado. Sem se adaptar rapidamente as condições, o time não conseguiu sequer chutar ao gol nos primeiros 45 minutos.
Diniz voltou com três mudanças para a segunda etapa. Cris Silva, Felipe Melo e Matheus Martins entraram na equipe para tentar mudar o cenário. Pouco depois, aos 12 minutos, John Kennedy veio na vaga de Ganso. As trocas permitiram que o Tricolor chegasse mais ao gol adversário, porém sem conseguir a igualdade.
Como a bola pouco rolou, pouca coisa aconteceu. O lance do gol começou com Vitor Gabriel, que arriscou um chute do meio da rua. A bola bateu na zaga do Tricolor e sobrou para Pitta, que ficou cara a cara com Fábio. O goleiro conseguiu tocar na bola, contudo ela foi avançando devagar em direção ao gol. Luccas Claro se atrapalhou na hora de tentar tirar e ela acabou entrando.
Pitta ainda puxou um ataque e rolou para Paulo Henrique mandar para a rede aos 38', mas estava completamente impedido e o lance foi invalidado.
No segundo tempo, o clima esquentou e o Juventude se fechou. O time das Laranjeiras partiu para o ataque, entretanto não foi capaz de furar o bloqueio adotado pela equipe da casa.