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off road

Duplas capixabas fazem bonito na disputa do Rally dos Sertões

Representantes do Estado terminam o maior rally do país em segundo, na categoria Turismo, e em quarto, na Graduado
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 set 2019 às 17:12

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 17:12

O Rally dos Sertões foi um desafio de quase cinco mil quilômetros aos competidores Crédito: Arquivo pessoal
Imagine só cruzar sete estados em apenas oito dias, atravessando 4,7 mil quilômetros em meio à poeira, areia, pedras e cenários desafiadores. Foi exatamente isso que o casal colatinense Rodrigo e Rafaela Foletto encararam na primeira vez deles na disputa do Rally dos Sertões, o mais importante do país e de importância mundial no mundo off road.
Deixando para trás cada uma das oito etapas previstas, piloto e navegadora encerram a competição com o segundo lugar na categoria Turismo, a de entrada no Sertões.
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Para Rafaela, o resultado foi até certo ponto inesperado e por isso mesmo foi muito comemorado.
“Ainda estamos eufóricos com tudo. Foi uma experiência enriquecedora, pois tivemos de superar um início ruim, pois fomos mal nas primeiras etapas, depois nos recuperamos para vencer três trechos e por muito pouco não chegamos ao primeiro lugar geral na nossa categoria. Talvez nem no melhor cenário pensávamos estrear tão bem”, disse a navegadora e também médica.
Rafaela faz questão de dividir os resultado positivo com o casal de amigos, Kleber Santana e Fernanda Tonani, campeões em 2018 e que foram os maiores incentivadores para que entrassem de cabeça nessa aventura empoeirada.
Kleber e Fernanda, e Rodrigo e Rafaela, respectivamente, formaram os times capixabas no principal rally do Brasil Crédito: Arquivo pessoal
“Por serem experientes e já terem participado, eles nos deram dicas valiosas, nos tranquilizaram nos momentos certos, além de serem até mesmo uma referência para nós”, complementou a médica.
DIFICULDADES
Competindo em uma categoria acima, na Graduado, Kleber e Fernanda terminaram no quarto lugar e saíram satisfeitos.
"Essa colocação foi excelente, pois subimos de categoria, enfrentamos duplas com mais de dez anos de experiência e a velocidade média dos carros é maior. No ano que vem vamos voltar preparados e com um terceiro time capixaba", disse Fernanda.

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