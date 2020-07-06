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Conflito de datas

Doria diz que times não podem jogar Brasileiro sem concluir Paulista

Nesta semana, a Federação Paulista de Futebol (FPF) entregará ao governo um protocolo para a retomada dos jogos. Será uma versão complementar do documento que pautou a volta das equipes aos treinos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 19:28

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 19:28

O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira (6) que espera anunciar até o fim da próxima semana uma data para a volta do Campeonato Paulista de futebol.
Ele ressaltou que a decisão será tomada com o aval da área voltada para os esportes do centro de contingência da Covid-19 no estado.
Nesta semana, a Federação Paulista de Futebol (FPF) entregará ao governo um protocolo para a retomada dos jogos. Será uma versão complementar do documento que pautou a volta das equipes aos treinos com bola, no dia 1º de julho.
Existe uma preocupação com a data de conclusão do torneio estadual, já que faltam seis rodadas (duas na fase de grupos e quatro na etapa final) para o seu término e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pretende iniciar o Campeonato Brasileiro no fim de semana do dia 9 de agosto.
Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino são os paulistas na primeira divisão nacional.
"Sem concluir [o Paulista], os times de São Paulo não podem participar do Campeonato Brasileiro. Nós estamos levando em conta também isso, os aspectos de saúde e o protocolo que assinamos com a Federação Paulista de Futebol", disse Doria.
Ele afirmou que não houve consulta prévia da confederação ao governo para definir a data da sua principal competição.
FPF e CBF, porém, discutem nos bastidores a possibilidade de concluir o Paulista em meio ao início do Brasileiro, a depender da data marcada para o retorno do estadual. Clubes e entidades esperam que ele ocorra até o fim de julho, possivelmente no dia 25.

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