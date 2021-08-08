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Calor intenso

Dois brasileiros deixam maratona antes do fim nas Olimpíadas de Tóquio

Apesar de não enfrentarem um sol forte como as mulheres no dia anterior, as condições da prova são igualmente duras. Os atletas largaram com 26° C e 79% de umidade

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 00:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2021 às 00:20
Olimpíadas
O Brasil competiu com três maratonistas em Tóquio, mas dois desistiram por problemas físicos no meio da prova Crédito: COB
 Os maratonistas brasileiros Daniel Nascimento e Daniel Chaves, que estreavam em Olimpíadas em Tóquio, deixaram a prova antes do fim, neste sábado (7, horário de Brasília), manhã de domingo (8) no Japão.

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Nascimento ia bem, acompanhando o pelotão líder ao lado do atual recordista mundial, o queniano Eliud Kipchoge. Logo após os 25 km, no entanto, ele acabou caindo. Tentou voltar à competição, mas saiu definitivamente pouco tempo depois.
Já Chaves deixou a maratona na altura do quilômetro 19. Apesar de não enfrentarem um sol forte como as mulheres no dia anterior, as condições da prova são igualmente duras. Os atletas largaram com 26° C e 79% de umidade.

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