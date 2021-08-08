Dois brasileiros deixam maratona antes do fim nas Olimpíadas de Tóquio

O Brasil competiu com três maratonistas em Tóquio, mas dois desistiram por problemas físicos no meio da prova Crédito: COB

Os maratonistas brasileiros Daniel Nascimento e Daniel Chaves, que estreavam em Olimpíadas em Tóquio, deixaram a prova antes do fim, neste sábado (7, horário de Brasília), manhã de domingo (8) no Japão.

Nascimento ia bem, acompanhando o pelotão líder ao lado do atual recordista mundial, o queniano Eliud Kipchoge. Logo após os 25 km, no entanto, ele acabou caindo. Tentou voltar à competição, mas saiu definitivamente pouco tempo depois.