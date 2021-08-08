Dois brasileiros deixam maratona antes do fim nas Olimpíadas de Tóquio

Os maratonistas brasileiros Daniel Nascimento e Daniel Chaves, que estreavam em Olimpíadas em Tóquio, deixaram a prova antes do fim, neste sábado (7, horário de Brasília), manhã de domingo (8) no Japão.
Nascimento ia bem, acompanhando o pelotão líder ao lado do atual recordista mundial, o queniano Eliud Kipchoge. Logo após os 25 km, no entanto, ele acabou caindo. Tentou voltar à competição, mas saiu definitivamente pouco tempo depois.
Já Chaves deixou a maratona na altura do quilômetro 19. Apesar de não enfrentarem um sol forte como as mulheres no dia anterior, as condições da prova são igualmente duras. Os atletas largaram com 26° C e 79% de umidade.