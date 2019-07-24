Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Disputas do Pan começam nesta quarta com vôlei de praia e handebol
Pan-Americano

Disputas do Pan começam nesta quarta com vôlei de praia e handebol

O torneio será disputado até o dia 30 de maio no circuito das praias de Costa Verde

Publicado em 

24 jul 2019 às 12:44

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 12:44

Disputas do Pan começam nesta quarta com vôlei de praia e handebol Crédito: CBV/Divulgação
Como acontece também nos Jogos Olímpicos, o Pan-Americano de Lima dá a largada para suas competições antes mesmo da abertura do evento, na sexta-feira (26).
Já nesta quarta (24) começam os torneios de vôlei de praia e handebol feminino. Os jogos de vôlei serão realizados a partir das 11h (horário de Brasília) e terão transmissão do SporTV 2. Thiago e Oscar estreiam às 13h30. Às 14h20, Carol Horta e Ângela entram em ação.
O torneio será disputado até o dia 30 de maio no circuito das praias de Costa Verde. O Brasil não terá força máxima no vôlei de praia, já que as principais duplas do país disputam torneios que contam pontos para o ranking olímpico no mesmo período do Pan.
À noite será a vez do handebol, onde o time brasileiro é favorito a vencer a competição pela sexta vez consecutiva e carimbar a vaga para Tóquio-2020. A estreia será às 22h30, diante das cubanas, sem transmissão da TV brasileira.
Campeãs mundiais em 2013, as brasileiras buscam recuperação em nível internacional após caírem nas quartas de final da Olimpíada do Rio e não passarem de fase na última edição do Mundial, em 2017. Em dezembro haverá uma nova edição do torneio, e a seleção espera usar o Pan como início da preparação para ele.
Os jogos de handebol serão realizados na Villa Deportiva Nacional. A final feminina será no dia 30 de julho, e no dia seguinte começa a competição masculina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados