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Encontro com Bolsonaro

Diego Hypólito diz que desenvolveu síndrome do pânico após ameaças

Ginasta anunciou sua aposentadoria na noite do sábado (30) durante o programa 'Altas Horas' e contou que desenvolveu síndrome do pânico por conta das ameaças que recebeu após seu encontro com o presidente Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 16:08

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 16:08

O ginasta Diego Hypolito Crédito: Reprodução/Instagram @diegohypolito
O ex-ginasta Diego Hypólito, que anunciou sua aposentadoria na noite do sábado (30) durante o programa "Altas Horas", da Globo, deu uma entrevista para a Revista Veja, onde conta que desenvolveu síndrome do pânico por conta das ameaças que recebeu após seu encontro com o presidente Jair Bolsonaro. "Honestamente, não imaginava essa onda de ódio", afirmou.
Diego explicou que foi convidado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para um café da manhã e aceitou. Pouco tempo depois descobriu que o presidente tinha interesse em conhecê-lo e que tirou a foto com Bolsonaro porque não se recusa uma foto.
O ex-atleta afirmou que nunca recebeu tantos ataques. "Fui ameaçado de morte, maltratado e xingado de tudo nas redes sociais", contou.
Diego falou também que não tem saído de casa e que foi agredido em uma balada. Depois disso, contratou um segurança particular. "Estou muito deprimido e desenvolvi síndrome do pânico", diz.
Evangélico, Diego afirmou que não sofreu retaliações na igreja quando assumiu publicamente sua homossexualidade neste ano. Ele conta ainda que a primeira-dama "vem sendo muito gentil e respeitosa" desde que os ataques começaram.

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