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Brasileirão

Daniel Alves dá empate ao São Paulo contra o Santos na Vila

Com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, Santos e São Paulo empataram em 1 a 1 na Vila Belmiro, neste sábado (16).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 21:55

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 21:55

Santos empatou com o São Paulo na Vila Belmiro Crédito: Rubens Chiri
Com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, Santos e São Paulo empataram em 1 a 1 na Vila Belmiro, neste sábado (16).
A equipe santista foi mais presente no ataque, sobretudo na primeira etapa, quando marcou com Carlos Sánchez, artilheiro do time, de pênalti.
O São Paulo ameaçou em contra-ataques rápidos, como o que culminou no gol de Daniel Alves, que iniciou o a jogada e apareceu dentro da área para completar o cruzamento de Vitor Bueno.
Com o empate, o Santos vai a 65 pontos e perde a chance de pressionar o vice-líder Palmeiras, que com 67 joga neste domingo (17) contra o Bahia.
Já o São Paulo, que soma agora 53 pontos, poderia ter se aproximado do quarto colocado, o Grêmio, mas estaciona três pontos atrás do adversário, que também no domingo enfrenta o Flamengo.
O presidente Jair Bolsonaro foi recebido com gritos de "mito" na Vila Belmiro, também foi vaiado, e assistiu ao jogo ao lado do presidente do Santos, José Carlos Peres.
Essa foi a primeira vez que um presidente da República em exercício assiste a um jogo no estádio santista.
SANTOS
Everson; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge; Alison (Jean Mota), Evandro (Tailson) e Carlos Sánchez; Felipe Jonatan (Diego Pituca), Marinho e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.
SÃO PAULO
Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei (Liziero), Tchê Tchê e Igor Gomes; Daniel Alves (Gabriel Sara), Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.
FICHA TÉCNICA
SANTOS 1 X 1 SÃO PAULO
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza
Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro
Cartões amarelos: Bruno Alves, Vitor Bueno, Pablo (São Paulo)
Gols: Carlos Sánchez (SAN), aos 7 minutos do primeiro tempo, e Daniel Alves (SAO), aos 9 minutos do segundo tempo.

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