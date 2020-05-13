Cruzeiro recebe autorização da Prefeitura de BH para voltar aos treinos

A Prefeitura de Belo Horizonte autorizou, nesta quarta-feira (13), a volta dos treinamentos do Cruzeiro na Toca da Raposa II. Confirmada pela reportagem com pessoas ligadas ao clube, a informação foi adiantada pelo jornal O Tempo.
Jackson Machado Pinto, secretário municipal de Saúde, vai encaminhar um protocolo de segurança para que o clube retome os trabalhos em seu centro de treinamentos em meio à pandemia do novo coronavírus.
O departamento médico do clube, liderado por Sérgio Campolina, iniciará os testes da Covid-19 no elenco e membros do quadro de funcionários até a próxima sexta (15). Ele seguirá à risca o protocolo recomendado pela prefeitura.