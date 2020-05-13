Cruzeiro recebe autorização da Prefeitura de BH para voltar aos treinos

Cruzeiro faz campanha nas redes sociais para que torcedores fiquem em casa Crédito: Reprodução Instagram

A Prefeitura de Belo Horizonte autorizou, nesta quarta-feira (13), a volta dos treinamentos do Cruzeiro na Toca da Raposa II. Confirmada pela reportagem com pessoas ligadas ao clube, a informação foi adiantada pelo jornal O Tempo.

Jackson Machado Pinto, secretário municipal de Saúde, vai encaminhar um protocolo de segurança para que o clube retome os trabalhos em seu centro de treinamentos em meio à pandemia do novo coronavírus.