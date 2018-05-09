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Maus Tratos

CPI do Senado convoca técnico de ginástica acusado de abuso sexual

Ginasta Diego Hypólito foi convidado a depor no mesmo colegiado

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 21:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 21:14
O ex-técnico de ginástica da seleção brasileira Fernando de Carvalho Lopes Crédito: Divulgação CBG
A CPI dos Maus Tratos do Senado convocou o ex-técnico de ginástica da seleção brasileira Fernando de Carvalho Lopes a prestar depoimento sobre as acusações de abuso sexual contra ex-atletas. Ainda não há data para que ele compareça ao colegiado.
> Ex-técnico de ginástica é denunciado por filmar atletas nus
O colegiado fez ainda um convite ao ginasta Diego Hipólito para falar sobre o tema. Ele afirmou em entrevista ter sofrido uma trotes abusivos no início de sua carreira. Também não há data para o depoimento e o ginasta pode aceitar ou recusar o convite.
Os dois requerimentos são de Magno Malta (PR-ES), que preside a comissão.
 

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