CPI do Senado convoca técnico de ginástica acusado de abuso sexual

O ex-técnico de ginástica da seleção brasileira Fernando de Carvalho Lopes Crédito: Divulgação CBG

A CPI dos Maus Tratos do Senado convocou o ex-técnico de ginástica da seleção brasileira Fernando de Carvalho Lopes a prestar depoimento sobre as acusações de abuso sexual contra ex-atletas. Ainda não há data para que ele compareça ao colegiado.

O colegiado fez ainda um convite ao ginasta Diego Hipólito para falar sobre o tema. Ele afirmou em entrevista ter sofrido uma trotes abusivos no início de sua carreira. Também não há data para o depoimento e o ginasta pode aceitar ou recusar o convite.

Os dois requerimentos são de Magno Malta (PR-ES), que preside a comissão.