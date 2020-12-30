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Brasileirão

Corinthians pode igualar maior sequência de vitórias de 2020 se vencer Fluminense

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O bom momento vivido pelo Corinthians pode se traduzir na melhor sequência da temporada com uma vitória sobre o Fluminense, na próxima rodada do Brasileirão, em jogo marcado para um distante dia 13 na Neo Química Arena. Seriam quatro triunfos seguidos para a equipe do técnico Vagner Mancini.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 12:41

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 12:41

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O bom momento vivido pelo Corinthians pode se traduzir na melhor sequência da temporada com uma vitória sobre o Fluminense, na próxima rodada do Brasileirão, em jogo marcado para um distante dia 13 na Neo Química Arena. Seriam quatro triunfos seguidos para a equipe do técnico Vagner Mancini.
O Corinthians só venceu quatro partidas consecutivas uma vez em 2020: justamente a sequência no retorno às competições após paralisação provocada pela pandemia. Uma sequência que levou o Corinthians até a final do Paulistão. Na ocasião, a equipe venceu o Palmeiras e Oeste ainda na fase de grupos, depois Red Bull Bragantino e Mirassol no mata-mata, anotando seis gols, sem sofrer nenhum.
A atual sequência de três vitórias também teve início com uma vitória por 1 a 0 em um clássico contra a melhor equipe do torneio em disputa: Palmeiras no Paulistão e, agora, São Paulo no Brasileirão. Depois, passou por duas equipes da zona do rebaixamento: Goiás e Botafogo.
No total, são seis jogos sem saber perder para o time de Mancini. Antes da trinca de vitórias, o Timão empatou com Fortaleza, venceu o Coritiba e ficou no zero a zero com o Grêmio.
Curiosamente, as vitórias consecutivas citadas são as únicas do Corinthians na temporada. No restante do ano, o Corinthians sempre alternou um empate ou uma derrota logo após vencer uma partida.
Com a boa fase, o Corinthians pulou da 14ª posição que ocupava na rodada 17 para a 9ª colocação cinco jogos depois -abrindo vantagem e deixando para trás qualquer ameaça de rebaixamento.

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