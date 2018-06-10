Confira a final da Taça EDP das Comunidades

Taça EDP das Comunidades Crédito: Divulgação

Os times de Muquiçaba e São Pedro se enfrentam na manhã deste domingo (10), no campo do Tupi, em Vila Velha. Haverá a premiação da melhor torcida e cerimônia de encerramento. Assim como, transmissão ao vivo pelo Gazeta Online e pela rádio Gazeta AM.

A abertura da Taça EDP das Comunidades contou com a participação de mais de 6 mil atletas em três peneiras. A mobilização aconteceu em mais de 100 bairros da Grande Vitória, com seleção de 32.

A Taça EDP das Comunidades não se resume somente às partidas de futebol. Além dos jogos, o projeto oferece aos 32 bairros participantes, ações sociais. O Papo de Responsa é um exemplo disso. Criada no Estado em 2014 pela Polícia Civil, a iniciativa atua nas áreas de maior vulnerabilidade social, realizando um trabalho de educacional nas escolas.

A mobilização das 32 comunidades participantes da Taça EDP foi importante para o sucesso do projeto. A população desses bairros teve a oportunidade de participar das diversas ações realizadas durantes os jogos, com entrega de lâmpadas de baixo consumo, panfletos explicativos sobre o uso da rede elétrica, mini palestras sobre uso consciente de energia, por exemplo.

A premiação está sendo muito esperada pelas comunidades finalistas e ambas já estão com boas ideias sobre o que pretendem fazer.