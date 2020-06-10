Com rigoroso protocolo, liga de futebol dos EUA voltará no dia 8 de julho

A maioria dos países permanece com as competições de futebol paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus Crédito: Freepik

País mais atingido pela pandemia do coronavírus - tanto em casos quanto em mortes -, os EUA decidiram retomar o futebol no mês que vem.

A volta da MLS (Major League Soccer), principal torneio futebolístico norte-americano que estava em sua etapa inicial, foi marcada para o dia 8 de julho com um rígido protocolo de saúde para evitar a disseminação do vírus.

De acordo com o site da liga, "o torneio usará extensos protocolos médicos e um plano abrangente de testes de covid-19, desenvolvidos por especialistas em doenças infecciosas".

Todos os jogos serão realizados dentro das instalações do ESPN Wide World of Sports Complex, situado na Disney, em Orlando -os clubes devem se hospedar no local até 7 dias antes do início dos duelos.

Foi solicitado também aos jogadores que evitem alguns atos dentro de campo, como cusparadas, troca de camisas e beijos na bola. O uso de máscaras e distanciamento social no banco de reservas será obrigatório.