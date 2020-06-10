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Retomada no esporte

Com rigoroso protocolo, liga de futebol dos EUA voltará no dia 8 de julho

País mais atingido pela pandemia do coronavírus, os EUA decidiram retomar o futebol no próximo mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 17:02

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 17:02

A maioria dos países permanece com as competições de futebol paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus
A maioria dos países permanece com as competições de futebol paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus Crédito: Freepik
País mais atingido pela pandemia do coronavírus - tanto em casos quanto em mortes -, os EUA decidiram retomar o futebol no mês que vem.
A volta da MLS (Major League Soccer), principal torneio futebolístico norte-americano que estava em sua etapa inicial, foi marcada para o dia 8 de julho com um rígido protocolo de saúde para evitar a disseminação do vírus.
De acordo com o site da liga, "o torneio usará extensos protocolos médicos e um plano abrangente de testes de covid-19, desenvolvidos por especialistas em doenças infecciosas".
Todos os jogos serão realizados dentro das instalações do ESPN Wide World of Sports Complex, situado na Disney, em Orlando -os clubes devem se hospedar no local até 7 dias antes do início dos duelos.
Foi solicitado também aos jogadores que evitem alguns atos dentro de campo, como cusparadas, troca de camisas e beijos na bola. O uso de máscaras e distanciamento social no banco de reservas será obrigatório.
Até o dia 25, os times jogarão em sistema de grupos. A partir daí, começa o mata-mata e, no dia 11 de agosto, a final será realizada. O torneio conta com 26 times.

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