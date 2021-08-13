Com Gabigol e Everton Ribeiro, Tite convoca jogadores para jogos das Eliminatórias

Tite convocou os jogadores para os três próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa de 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira (13) a seleção brasileira para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Qatar, em 2022. A equipe contará com seis jogadores que integraram a seleção brasileira na conquista da medalha de ouro olímpica nos Jogos de Tóquio-2020: Daniel Alves (São Paulo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Bruno Guimarães (Lyon), Claudinho (Zenit), Richarlison (Everton) e Matheus Cunha (Hertha Berlim) .

O Brasil terá três compromissos em setembro pelo classificatório do próximo Mundial. Na quinta-feira (2) enfrenta o Chile no estádio Nacional, em Santiago. No domingo (5), recebe a Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16h.

Finalmente, na quinta-feira (9), joga contra o Peru na Arena Pernambuco, às 21h30. Os peruanos estão na lanterna das Eliminatórias com apenas quatro pontos conquistados.

O jogo contra a Argentina estava marcado anteriormente para março, mas acabou adiado pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). Na época, no auge da pandemia, a rodada acabou adiada.

Até o momento, o Brasil é o líder das Eliminatórias, com 18 pontos e 100% de aproveitamento. A Argentina ocupa a vice-liderança, com 12. O Equador vem logo a seguir, com 9, seguido por Uruguai, com 8. Se o torneio terminasse hoje, essas seriam as quatro seleções classificadas diretamente à Copa do Qatar-2022. Já a Colômbia, que também está com 8 pontos mas perde para o Uruguai nos critérios de desempate, disputaria a repescagem.

A seleção brasileira principal não entra em campo desde a derrota para a Argentina, por 1 a 0, pela final da Copa América. O jogo foi disputado no Maracanã, em julho. Pelas Eliminatórias, a última partida foi contra o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0.

LISTA DOS CONVOCADOS

Goleiros

Laterais

Zagueiros

Meias

Atacantes