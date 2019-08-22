Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Com capixabas, Brasil vai atrás de recordes no Parapan de Lima
Vai começar

Com capixabas, Brasil vai atrás de recordes no Parapan de Lima

Espírito Santo contará com cinco atletas, distribuídos em quatro modalidades diferentes. Jogos vão até o próximo dia 1º de setembro

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 16:01

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

22 ago 2019 às 16:01
O Brasil vai com uma delegação recorde, com 337 competidores ao Parapan de Lima Crédito: Alê Cabral/CPB
Desta sexta-feira (23) até o dia primeiro de setembro, os paratletas brasileiros tem uma missão muito bem definida no Peru: manter a hegemonia nos Jogos Parapan-Americanos, onde o Brasil saiu vitorioso nas três últimas edições (Toronto-2015, Guadalajara-2011 e Rio-2007). Agora, em Lima, a delegação quer não só manter-se no topo, como aumentar a diferença para as principais potências.
> Brasil quebra recorde de medalhas no Pan de Lima
E não é exagero dizer que o Brasil entra como favorito. Os números impressionam: serão 337 atletas de 23 estados, além do Distrito Federal. E como não poderia deixar de ser, o Espírito Santo está muito bem representado. O Estado enviou atletas em quatro modalidades: Daniel Mendes, no atletismo, Patrícia Pereira, na Natação, Bruno Kiefer, no tiro esportivo, Maxcileide Ramos e Silvelane Oliveira, do basquete em cadeira de rodas.
Para Bruno, atleta do Álvares Cabral, de 33 anos, e que competirá na carabina R4 (em pé) e R5 (deitada), e a nadadora na Patrícia, o Parapan tem um gostinho especial, pois será a primeira vez de ambos na competição. No caso do atirador, a felicidade será em dobro.
A sensação é muito boa, pois é a primeira vez que o tiro esportivo faz parte do programa dos Jogos e logo de cara já temos um atleta e um staff do Espírito Santo. Estou muito preparado para fazer o meu melhor. Vivo meu melhor momento
Bruno Kiefer, competidor no tiro esportivo
A situação da nadadora Patrícia Pereira é parecida, porém aos 41 anos ela ainda viverá sensações inéditas na carreira. "Eu estou muito empolgada porque já representei o Brasil em Paralimpíada, Paramundial, mas me faltava um Parapan. É uma emoção estar aqui pelo meu Estado e País, mas sabendo da responsabilidade que é fazer parte do time da natação, pois temos grandes conquistas e nomes na modalidade”, disse. Patrícia nadará nas provas do 50m livre, 50m peito, 100m livre e 200m livre. No livre, ela disputa na classe S4. No peito, na SB3.
Experiente e indo para o terceiro Parapan da carreira, Daniel Mendes é quase certeza de medalha. Aos 40 anos, ele tem o tempo de 50s59 nos 400m T11 para cegos, o que o credencia a sonhar alto. “As pessoas me perguntam até onde eu vou e eu não sei. A cada ano eu consigo melhorar. Eu vou por etapas e meu objetivo é Tóquio 2020, mas antes tenho esse Parapan”, disse.
Em Lima o Brasil tentará superar as 257 medalhas conquistadas no Canadá, das quais, 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze.
A DELEGAÇÃO CAPIXABA
BRUNO KIEFER
Bruno Kiefer vem de ótimos resultados na Colômbia e chega bem cotado no tiro esportivo Crédito: Arquivo pessoal
Modalidade: Tiro esportivo
Categoria: Carabina R4 e R5
Cidade: Serra
Clube: Álvares Cabral
PATRÍCIA PEREIRA
Patrícia Pereira, aos 41 anos, irá para o primeiro Parapan da carreira Crédito: Cezar Loureiro/MPIX/CPB
Modalidade:
Natação
Categoria: Peito (SB3) e nado livre (S4)
Cidade: Vitória
Clube: Associação Capixaba Paralímpica de Desporto
DANIEL MENDES
Daniel Mendes é um dos maiores nomes do atletismo brasileiro e aos 40 anos segue evoluindo Crédito: Ale Cabral/CPB
Modalidade: Atletismo
Categoria: 400m T11
Cidade: Nova Venécia
Clube: Instituto Athlon de Desenvolvimento Esportivo
SILVELANE OLIVEIRA e MAXCILEIDE SILVA
Silvelane Oliveira e Maxcileide Silva, à esquerda, respectivamente, são integrantes do time feminino de basquete no Parapan Crédito: Ricardo Medeiros
Modalidade: Basquete em cadeira de rodas
Cidade: Afonso Cláudio e Serra
Clube: Irefes (Vila Velha)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados