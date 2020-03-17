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Covid-19

COI diz que não há necessidade de decisão drástica sobre Olimpíada

Sobre isso, o comitê diz que 'incentiva todos os atletas a continuarem se preparando para os Jogos Olímpicos da melhor forma que puderem' e que está em contato com as entidades de cada país para ajudá-los

Publicado em 17 de Março de 2020 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 15:33
Olimpíada de Tóquio 2020 Crédito: Reprodução
Com praticamente todas as competições esportivas do mundo paradas, o Comitê Olímpico Internacional divulgou um comunicado nesta terça (17) em que mantém a programação original dos Jogos de Tóquio-2020, cuja cerimônia de abertura está marcada para 24 de julho.
"A mais de quatro meses antes dos Jogos, não há necessidade de decisões drásticas nessa fase, e qualquer especulação neste momento seria contraproducente", afirmou a entidade presidida pelo alemão Thomas Bach.
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Atletas de vários países têm encontrado dificuldades para treinar, já que muitos ginásios e academias foram fechados por causa da pandemia de coronavírus.
Sobre isso, o comitê diz que "incentiva todos os atletas a continuarem se preparando para os Jogos Olímpicos da melhor forma que puderem" e que está em contato com as entidades de cada país para ajudá-los.

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