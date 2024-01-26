City faz no fim em lance polêmico e elimina Tottenham na Copa da Inglaterra

O Manchester City venceu o Tottenham por 1 a 0, com gol polêmico do zagueiro Aké, e avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra nesta sexta-feira (26).
Em cobrança de escanteio aos 42 minutos do segundo tempo, De Bruyne bateu fechado e o goleiro Vicario tirou mal de soco, atrapalhado por Rúben Dias e, na sobra, Aké empurrou para a rede.
Jogadores e torcida do Tottenham reclamaram muito da ação do zagueiro português, alegando falta no goleiro, que não conseguiu afastar a bola da área. O lance foi analisado pelo VAR, e o gol foi confirmado.