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Olimpíadas

'Chora que estou feliz', diz algoz de Medina em provocação a brasileiros

O  japonês Kanoa Igarashi fez uma publicação em português em seu perfil no Twitter nesta terça-feira (27) após as reclamações de brasileiros nas redes sociais

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 21:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2021 às 21:48
Gabriel Medina na disputa da semifinal nos Jogos Olímpicos de Tóquio
Gabriel Medina na disputa da semifinal nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Jonne Roriz/COB
O surfista japonês Kanoa Igarashi fez uma publicação em português em seu perfil no Twitter nesta terça-feira (27) após as reclamações de brasileiros nas redes sociais por conta de sua vitória sobre Gabriel Medina nas semifinais das Olimpíadas de Tóquio-2020.
"Chora, chora que estou feliz", escreveu Kanoa, em português. Ele aprendeu o idioma em Portugal, onde morou muito tempo. Mais cedo, uma outra publicação do japonês já havia irritado os brasileiros. Ele escreveu "bla bla bla" e usou um emoji sarcástico.
Brasileiros responderam os posts do surfista. "Você vai mexer com a gente mesmo?", questionou um deles. Outros compartilharam um texto em inglês que destaca a ausência de títulos na carreira de Igarashi.
Na decisão do surfe masculino em Tóquio, Kanoa foi derrotado ao enfrentar o também brasileiro Italo Ferreira e, assim, terminou a disputa com a prata. O ouro do brasileiro também foi lembrado na rede social em tom de provocação.
A vitória do surfista japonês contra Medina foi questionada por conta das notas recebidas por ambos durante a bateria. Um dos favoritos ao pódio, o brasileiro deixou a praia de Tsurigasaki decepcionado após o encerramento das provas.
Mais cedo, ainda nesta, Gabriel usou as redes sociais para celebrar o ouro de Italo Ferreira na prova. "Merece demais", destacou ao postar uma foto em que os dois aparecem juntos.

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