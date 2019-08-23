Capixabas vão representar o Brasil em evento de kickboxing no México

A Cidade do México será palco de um grande evento de luta nesta sexta-feira (23). O “Are You Ready? International” reunirá grandes lutadores do Kickboxing mundial. E o Espírito Santo terá dois representantes de peso: o multicampeão Laécio Nunes e seu aluno, Renato Lima.
O evento é chancelado pela Comision Nacional de Kickboxing e Contacto Total (CNKB) e a Intercontinental Kick Thai Boxing Association (IKTA), entidades que fomentam o Kickboxing em nível mundial. Aos 50 anos, Laécio já foi campeão do mundo em ambas as associações.
O capixaba possui um cartel invejável. São 50 vitórias em 50 lutas e, contra um adversário que possui menos da metade de sua idade, Laécio busca seu 51º triunfo. Ele enfrentará o mexicano Esau Pérez Uribe, de apenas 23 anos, uma das grandes promessas do kickboxing de seu país.
Laécio, porém, se diz tranquilo sobre a diferença de idade. O lutador foi categórico em relação a influência desse fator na luta. “Nessas horas, a experiência conta e, mesmo contra um adversário mais jovem, com certeza vou buscar a vitória”.
Fico contente por estar com saúde e poder chegar aos 50 anos bem, poder fazer o que eu gosto e sentir prazer, ter qualidade de vida. Eu treinei bem e o objetivo é voltar com a vitória. Foi um treinamento de 5 meses e esses últimos dois meses tivemos um foco maior, um treinamento mais específico, com meu mestre, Nilson Ferreira, que conhece meu estilo, acredita em mim e me incentiva
Laécio também ministrará um seminário em academias da capital mexicana para passar adiante todo o seu conhecimento sobre o esporte. Ele passará por 2 academias durante sua estadia e acredita que tem muito a acrescentar ao esporte. “No seminário vou procurar falar sobre minha experiência, minha bagagem. Sou muito querido e pude receber esse convite, fico feliz em falar sobre minhas técnicas de luta”, finalizou.
Outro capixaba que representará o Brasil no México é Renato Lima. Aluno de Laécio, Renato é campeão Latino Americano da IKTA. Seu adversário também será um mexicano, Francisco Benitez, e a disputa vale o título Intercontinental na categoria 58 kg na modalidade K1 da CNKB.
A respeito da luta, Renato mantém as expectativas elevadas. Ele elogiou seus parceiros e se disse confiante em conquistar o cinturão. “A expectativa é grande demais, treinei para isso, na melhor academia do Estado. Treino com os melhores, o Laecio é sensacional, o mestre Nilson também, é como um pai pra mim. Vim ao México buscando esse cinturão e estou confiante em voltar para o Espírito Santo com ele”.
A estratégia de Renato para conseguir se esquivar da pressão do público local, que deverá apoiar o seu adversário, é tentar conquistar a plateia. Segundo ele, é preciso cativar os espectadores para que isso deixe de ser um problema e o capixaba consiga focar apenas na luta.
“Acho que o fato de ser um lutador local influencia sim, pois ele está na casa dele. Mas vou dar o meu melhor para deixar o público dele se voltar contra ele, vou dar o carinho para eles, temos que mostrar para o público que nós, de fora, também podemos transmitir alegria a eles”, finalizou.