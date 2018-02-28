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Copa América

Capixabas ganham medalha de ouro em competição de Taekwondo em SP

Os irmãos Caio e Douglas Viana faturaram o título da Copa América e querem mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 23:06

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 23:06

Caio venceu na categoria até 35 kg e Douglas na 54kg Crédito: Fernando Madeira | GZ
Caio Viana, 15 anos, e Douglas Viana, 20 anos. Irmãos que praticam taekwondo e tinham o mesmo objetivo: conquistar o ouro na Copa América realizada em São Paulo, na última semana. Desta vez, a genética e a força de vontade vontade fizeram a diferença. O resultado foi o melhor possível para a família Viana: vitória dos dois irmãos e duas medalhas de ouro garantidas para o esporte capixaba.
Incentivados pelos pais Luciano e Carla, os meninos vivem uma nova e promissora realidade, que é ajudada pela garra de cada um deles.
Essa foi a terceira vez que participei da Copa América e consegui minha terceira medalha de forma consecutiva. A cada evento tenho notado meu crescimento, consigo perceber que estou alcançando meus objetivos a curto prazo e espero que eu consiga dar continuidade a essa atividade que tenho o maior prazer em praticar, comentou Douglas, que conheceu o esporte há seis anos através de um projeto social.
Campeões invictos da competição que reuniu atletas de Brasil, Argentina, Chile e Bolívia, além de mestres dos Estados Unidos, os competidores do Espírito Santo levam uma vida regrada e abrem mão de momentos de diversão para estarem realizando treinamentos de alto rendimento. O objetivo dos irmãos é adquirir evolução nas partes técnica e física para poderem ir em busca de novas metas dentro do taekwondo.
Treinamos forte desde o início de janeiro. Fizemos treinos intensos de segunda a sábado, com trabalhos de duas horas. Só tínhamos descanso no domingo. Mas acho que a meta foi cumprida e estamos satisfeitos com o resultado que nós e toda a equipe conseguiu, disse Caio, antes de ser interrompido por Douglas.
Mas um sonho maior seria disputar uma Olimpíada. Porém, o próximo passo é ir em busca de uma vaga na seleção brasileira de taekwondo. Vamos nos esforçar para conquistar esse feito concluiu.
TREINADORA VALORIZA OS ATLETAS
Caio e Douglas seguem ligados e, estudiosos, trocam impressões sobre lutas e seus adversários a cada competição. Por conta da diferença de peso, idade e grau de faixa, os dois lutam em categorias diferentes. E é bem como dizem: por trás de um grande atleta, sempre existe um grande professor. No caso dos irmãos Viana, Manuela Feliz, com 34 anos de taekwondo, é a principal responsável pelo amadurecimento dos atletas. Contudo, além de Caio e Douglas, a treinadora comanda outras 250 pessoas, que ficam distribuídas em sete centros esportivos pelo Estado.
Manuela Feliz (centro) é a mentora dos atletas em projetos sociais pelo Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira | GZ
Quando eu ainda era atleta, fui cinco vezes campeã nacional, campeã da Copa Internacional e venci outros torneios. Hoje tento transferir o conhecimento que adquiri ao longo dos anos para eles, comentou Manuela Feliz.

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