Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Capixaba Karol Rosa vence luta histórica no UFC Shenzhen
MMA

Capixaba Karol Rosa vence luta histórica no UFC Shenzhen

Foi o confronto com o maior número de golpes aplicados na divisão dos galos entre as mulheres: foram 336 (171 para Karol e 165 para Lara)

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2019 às 10:22
Na luta de abertura do UFC Shenzhen, a capixaba Karol Rosa venceu Lara Procópio em uma luta histórica. Foi o confronto com o maior número de golpes aplicados na divisão dos galos entre as mulheres: foram 336 (171 para Karol e 165 para Lara). A vitória, após três rounds, ficou com a lutadora do Espírito Santo por decisão dividida.    
A capixaba Karol Rosa conectou bons golpes para vencer Lara Procópio no UFC Shenzhen Crédito: Getty Images/Divulgação UFC
Em uma luta muto equilibrada, Karol Rosa foi ligeiramente melhor nos três rounds. A capixaba conseguiu conectar bons golpes e foi minando a adversária, que foi um osso duro de roer. Um estreia que com certeza será inesquecível para Karol. 
Outros Resultados 
Jéssica Bate-Estaca, que realizava a primeira defesa de cinturão nos palhas, foi nocauteada por Weili Zhang ainda no primeiro round. A chinesa se torna a primeira campeã do país no Ultimate.
Já no co-main event, Elizeu Capoeira teve a série de sete vitórias seguidas interrompidas pelo chinês Li Jingliang, que conquistou o nocaute no fim do combate. No duelo de brasileiras, Karol Rosa derrotou Lara Procópio. Já Thiago Moisés não teve sucesso e saiu derrotado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados