Capixaba Karol Rosa vence luta histórica no UFC Shenzhen

Na luta de abertura do UFC Shenzhen, a capixaba Karol Rosa venceu Lara Procópio em uma luta histórica. Foi o confronto com o maior número de golpes aplicados na divisão dos galos entre as mulheres: foram 336 (171 para Karol e 165 para Lara). A vitória, após três rounds, ficou com a lutadora do Espírito Santo por decisão dividida.
Em uma luta muto equilibrada, Karol Rosa foi ligeiramente melhor nos três rounds. A capixaba conseguiu conectar bons golpes e foi minando a adversária, que foi um osso duro de roer. Um estreia que com certeza será inesquecível para Karol.
Jéssica Bate-Estaca, que realizava a primeira defesa de cinturão nos palhas, foi nocauteada por Weili Zhang ainda no primeiro round. A chinesa se torna a primeira campeã do país no Ultimate.
Já no co-main event, Elizeu Capoeira teve a série de sete vitórias seguidas interrompidas pelo chinês Li Jingliang, que conquistou o nocaute no fim do combate. Já Thiago Moisés não teve sucesso e saiu derrotado.