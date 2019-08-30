Capixaba Karol Rosa estreia no UFC na madrugada deste sábado, na China

Chegou a hora! Primeira capixaba a assinar com o UFC, a lutadora Karol Rosa vai finalmente estrear no maior evento de MMA do mundo. Fique ligado e não perca a hora, porque a atleta do Espírito Santo vai lutar contra a também brasileira Lara Procópio na madrugada deste sábado (31), a partir das 4h da manhã. O evento acontece na cidade de Shenzhen, no sudeste da China, com uma diferença de 11 horas no fuso horário em relação à Brasília.
Com 24 anos, Karol Rosa faz a sua primeira luta internacional e vem de duas vitórias consecutivas. Com um cartel de 11 triunfos e apenas três derrotas, a capixaba não promete outro resultado que não seja ter o seu braço levantado no final da luta, independente da vitória ser por finalização, nocaute ou decisão dos juízes laterais.
"Já venho treinando há muito tempo e estava só esperando esse momento para estrear no maior evento de MMA do mundo. Estou me sentindo forte e nunca me senti tão forte como estou agora. Estou bem no gás e estou pronta para lutar. O público pode esperar a melhor versão da Karol Rosa, que ninguém nunca viu. Estou pronta para tudo, para lutar em pé ou no chão e vou dar um show pra galera. Que a galera aguarde porque a Karol Rosa está chegando."
Na pesagem oficial, que aconteceu nesta sexta-feira (30), a encarada da capixaba com a adversária foi tensa. Karol Rosa pesou 61,4 kg contra 61,2 de Lara Procópio. Parceira de treinos de Karol, a também capixaba Jessica Delboni, destacou a força da companheira como um diferencial para o duelo.
A Karol realmente está muito forte, ela tá um monstro nos treinos, com um gás muito bom e não dá pra treinar com ela igual antigamente. A gente não pode esperar nada mais nada menos do que um nocaute ou uma finalização, que é o que ela vem fazendo nas últimas lutas. Quem acordar de madrugada não vai se arrepender
Na luta principal do UFC Shenzhen, a atual campeã peso-palha Jessica Bate-Estaca vai fazer a sua primeira defesa de cinturão contra a chinesa Weili Zhang. Treinando ao lado de Karol Rosa na PRVT, no Rio de Janeiro, Bate-Estaca destacou a superação da capixaba.
"A Karol treina junto comigo, é uma atleta muito dura e muito determinada. Com certeza ela vai sair com a vitória, porque já passou por várias provações na vida dela como quebrar as duas mãos numa luta, chegou a ficar um tempo parada, mas ressurgiu igual uma fênix. Acredito que ela vai conseguir uma vitória pra gente", finaliza.
O UFC Shenzhen acontece nesta madrugada de sábado, a partir das 4h. A capixaba Karol Rosa faz a primeira luta do evento contra a também brasileira Lara Procópio. Outras 11 lutas foram programadas, com mais três brasileiros no octógono. Thiago Moisés encara o russo Damir Ismagulov pelo peso-leve; já Elizeu Capoeira enfrenta o chinês Li Jingliang nos meio-médios; e Jessica Bate-Estaca defende o seu cinturão peso-palha diante da chinesa Weili Zhang.