Capixaba Elvis Silva fatura cinturão do Shooto e espera chance no UFC

MMA nacional. Depois de Erick Silva (2010) e Marcelo Guimarães (2011), ambos pelo Jungle Fight, foi a vez do cachoeirense Elvis Silva ter o seu braço levantado para conquistar o cinturão do Shooto Brasil. O atleta da Rio Fighters venceu Glyan Alves, por decisão dividida, e foi coroado campeão da categoria super-galo na edição 94 do evento, que aconteceu no último sábado, no Rio de Janeiro. Após oito anos o Espírito Santo voltou a ter um atleta campeão de um evento denacional. Depois de Erick Silva (2010) e(2011), ambos pelo Jungle Fight, foi a vez do cachoeirense Elvis Silva ter o seu braço levantado para conquistar o cinturão do Shooto Brasil. O atleta da Rio Fighters venceu Glyan Alves, por decisão dividida, e foi coroado campeão da categoria super-galo na edição 94 do evento, que aconteceu no último sábado, no Rio de Janeiro.

Elvis Silva faturou o cinturão do Shooto Brasil e espera uma chance no UFC Crédito: Deive Coutinho/Divulgação

Sonhando alto, Elvis Silva quer seguir o caminho de Erick Silva e Marcelo Guimarães, que após se tornarem campeões no Brasil, foram contratados pelo Ultimate. Pedindo uma chance no maior evento de MMA do mundo, o capixaba está de olho no card do UFC São Paulo, marcado para o mês de novembro.

"Minha expectativa agora é de fechar com o UFC. Quem sabe não aproveitam que estão fazendo um card para novembro em São Paulo e me colocam para trabalhar no maior evento de MMA do mundo? Eu estou pronto! Mas, caso não venha o convite, vou continuar treinando forte e estarei pronto para as oportunidades que aparecerem. Mas, repito: ‘UFC, estou aqui’", afirmou.

A vitória de Elvis Silva sobre Glyan Alves veio numa luta muito equilibrada, com o capixaba seguindo as orientações do seu técnico, o ex-UFC Miltinho Vieira. Com o resultado favorável por decisão dividida (29/28, 28/29 e 29/28), Elvis Silva alimenta o desejo de ser atleta do UFC, mas também vê com bons olhos ter uma chance no principal concorrente, o Bellator.