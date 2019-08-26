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MMA

Capixaba Elvis Silva fatura cinturão do Shooto e espera chance no UFC

O lutador, que é natural de Cachoeiro de Itapemirim,foi campeão da categoria super-galo

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 15:58
Após oito anos o Espírito Santo voltou a ter um atleta campeão de um evento de MMA nacional. Depois de Erick Silva (2010) e Marcelo Guimarães (2011), ambos pelo Jungle Fight, foi a vez do cachoeirense Elvis Silva ter o seu braço levantado para conquistar o cinturão do Shooto Brasil. O atleta da Rio Fighters venceu Glyan Alves, por decisão dividida, e foi coroado campeão da categoria super-galo na edição 94 do evento, que aconteceu no último sábado, no Rio de Janeiro.   
Elvis Silva faturou o cinturão do Shooto Brasil e espera uma chance no UFC Crédito: Deive Coutinho/Divulgação
Sonhando alto, Elvis Silva quer seguir o caminho de Erick Silva e Marcelo Guimarães, que após se tornarem campeões no Brasil, foram contratados pelo Ultimate. Pedindo uma chance no maior evento de MMA do mundo, o capixaba está de olho no card do UFC São Paulo, marcado para o mês de novembro.
"Minha expectativa agora é de fechar com o UFC. Quem sabe não aproveitam que estão fazendo um card para novembro em São Paulo e me colocam para trabalhar no maior evento de MMA do mundo? Eu estou pronto! Mas, caso não venha o convite, vou continuar treinando forte e estarei pronto para as oportunidades que aparecerem. Mas, repito: ‘UFC, estou aqui’", afirmou. 
A vitória de Elvis Silva sobre Glyan Alves veio numa luta muito equilibrada, com o capixaba seguindo as orientações do seu técnico, o ex-UFC Miltinho Vieira. Com o resultado favorável por decisão dividida (29/28, 28/29 e 29/28), Elvis Silva alimenta o desejo de ser atleta do UFC, mas também vê com bons olhos ter uma chance no principal concorrente, o Bellator.
"Foi realmente uma vitória com “V” maiúsculo. Meu adversário era duríssimo e tinha um jogo bem perigoso! Mas trabalhei com paciência e bastante movimentação. A estratégia traçada com o mestre Miltinho Vieira era fazer ele errar e jogar no erro dele. Conquistar o cinturão do Shooto foi um passo importante para minha carreira e espero com isso abrir portas para lutar no UFC ou em outro evento de renome como o Bellator", finalizou.

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