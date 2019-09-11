Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana vai agitar a Curva da Jurema

canoas havaianas vão agitar um dos mais belos cartões-postais do Espírito Santo. A Curva da Jurema, em Vitória, será sede da segunda etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade, o Va’a Pro Brasil, com disputas na categoria OC6. A etapa na capital capixaba será no próximo sábado (14), e as inscrições estão disponíveis por meio do site eventbrite.com.br. Asvão agitar um dos mais belos cartões-postais do Espírito Santo., em Vitória, será sede da segunda etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade, o Va’a Pro Brasil, com disputas na categoria OC6. A etapa na capital capixaba será no próximo sábado (14), e as inscrições estão disponíveis por meio do site eventbrite.com.br.

As canoas vão invadir o litoral do Espírito Santo no próximo domingo Crédito: Bárbara Campbell/Divulgação

Chancelado pela Confederação Brasileira de Va’a desde 2018 como o Campeonato Brasileiro da modalidade, o Va’a Pro Brasil chega pela segunda vez em Vitória. Desta vez, as águas capixabas terão três circuitos em um belo cenário: 6 km, 12 km e 24 km.

A expectativa é que 500 atletas remem na competição em busca dos melhores resultados na água, divididos em dez categorias entre masculino e feminino: júnior 16, júnior 19, open, máster 40, máster 50, máster 60 e máster 70, além de estreante, misto e parava’a.

As disputas na classe open serão em 24 km, enquanto os atletas das categorias júnior 19, mista, máster 40 e 50 remarão no circuito de 12 km. Parava’a, júnior 16, máster 60, máster 70 e estreante terão 6 km como percurso. Largadas e chegadas de todas as provas serão nas areias da Curva da Jurema, contornando a Ilha do Frade.