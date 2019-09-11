Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana vai agitar a Curva da Jurema

As canoas havaianas vão agitar um dos mais belos cartões-postais do Espírito Santo. A Curva da Jurema, em Vitória, será sede da segunda etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade, o Va’a Pro Brasil, com disputas na categoria OC6. A etapa na capital capixaba será no próximo sábado (14), e as inscrições estão disponíveis por meio do site eventbrite.com.br.
Chancelado pela Confederação Brasileira de Va’a desde 2018 como o Campeonato Brasileiro da modalidade, o Va’a Pro Brasil chega pela segunda vez em Vitória. Desta vez, as águas capixabas terão três circuitos em um belo cenário: 6 km, 12 km e 24 km.
A expectativa é que 500 atletas remem na competição em busca dos melhores resultados na água, divididos em dez categorias entre masculino e feminino: júnior 16, júnior 19, open, máster 40, máster 50, máster 60 e máster 70, além de estreante, misto e parava’a.
As disputas na classe open serão em 24 km, enquanto os atletas das categorias júnior 19, mista, máster 40 e 50 remarão no circuito de 12 km. Parava’a, júnior 16, máster 60, máster 70 e estreante terão 6 km como percurso. Largadas e chegadas de todas as provas serão nas areias da Curva da Jurema, contornando a Ilha do Frade.
“Estamos muito animados para a etapa de Vitória da OC6. O nível técnico cresce a cada prova, e a prova disso foram os resultados brasileiros no Mundial de Va’a. Tivemos ótimas disputas em São Sebastião, na primeira etapa da competição, então tenho certeza que em Vitória não será diferente”, garante Fagner Magalhães, presidente da CBVA’A.