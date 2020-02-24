Campanha no Rio Open faz Thiago Wild estrear entre os 200 primeiros do mundo

CONFIRA O RANKING DA ATP:
2.º - Rafael Nadal (ESP) - 9.395
3.º - Roger Federer (SUI) - 7.130
4.º - Dominic Thiem (AUT) - 7.045
5.º - Daniil Medvedev (RUS) - 5.890
6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.745
7.º - Alexander Zverev (ALE) - 3.885
8.º - Matteo Berrettini (ITA) - 2.860
9.º - Gael Monfils (FRA) - 2.860
10.º - David Goffin (BEL) - 2.555
11.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.400
12.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.360
13.º - Diego Schwartzman (ARG) - 2.265
14.º - Andrey Rublev (RUS) - 2.219
15.º - Denis Shapovalov (CAN) - 2.075
16.º - Stanislas Wawrinka (SUI) - 2.060
17.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.040
18.º - Cristian Garin (CHI) - 2.005
19.º - Felix Auger-Aliassime (CAN) - 1.771
20.º - John Isner (EUA) - 1.760
88.º - Thiago Monteiro (BRA) - 669
177.º - João Menezes (BRA) - 279
182.º - Thiago Wild (BRA) - 277
CONFIRA O RANKING DA WTA:
2.ª - Simona Halep (ROM) - 6.076
3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.200
4.ª - Bianca Andreescu (CAN) - 4.665
5.ª - Sofia Kenin (EUA) - 4.490
6.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.335
7.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.301
8.ª - Serena Williams (EUA) - 3.915
9.ª - Belinda Bencic (SUI) - 8.875
10.ª - Naomi Osaka (JAP) - 3.625
11.ª - Petra Kvitova (RCH) - 2.981
12.ª - Madison Keys (EUA) - 2.962
13.ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 2.815
14.ª - Petra Martic (CRO) - 2.770
15.ª - Johanna Konta (GBR) - 2.753
16.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.522
17.ª - Elena Rybakina (CAZ) - 2.416
18.ª - Marketa Vondrousova (RCH) - 2.306
19.ª - Alison Riske (EUA) - 2.270
20.ª - Maria Sakkari (ALE) - 2.085
145.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 413
231.ª - Gabriela Cé (BRA) - 256
361.ª - Teliana Pereira (BRA) - 126