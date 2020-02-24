Tênis

Campanha no Rio Open faz Thiago Wild estrear entre os 200 primeiros do mundo

O tenista paranaense é a maior promessa do tênis brasileiro na atualidade, alcançou um marco importante em sua ainda curta carreira

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 11:51

Redação de A Gazeta

O paranaense de apenas 19 anos já é promessa no esporte Crédito: Divulgação/ US Open
Thiago Wild, a maior promessa do tênis brasileiro na atualidade, alcançou um marco importante em sua ainda curta carreira após o Rio Open. Por ter chegado às oitavas de final do torneio carioca, o paranaense de 19 anos entrou pela primeira vez no grupo dos 200 primeiros colocados do ranking da ATP, que é atualizado toda segunda-feira.
A campanha no maior torneio da América do Sul fez Wild subir 24 posições no ranking, chegando à 182.ª colocação. Ele é o terceiro melhor brasileiro na classificação da ATP, atrás de Thiago Monteiro (88.º colocado) e João Menezes (177.º). E o jovem promissor poderia ter subido ainda mais, pois nas oitavas no Rio esteve muito próximo de vencer o croata Borna Coric, que foi até as semifinais da competição.
O campeão do Rio Open, Cristian Garin, também superou sua melhor marca no ranking. O chileno subiu da 25.ª colocação para a 18.ª - é a primeira vez que ele aparece entre os 20 melhores do mundo. E o surpreendente italiano Gianluca Mager, vice-campeão, fez sua estreia entre os 100 primeiros, já que saltou da 128.ª posição para a 77.ª.
Campeão do ATP de Delray Beach, nos Estados Unidos, o gigante americano Reilly Opelka, de 2,11 m, subiu 15 posições no ranking - ele é agora o 39.º colocado. Por coincidência, o japonês Yoshihito Nishioka, vice-campeão da competição, também ganhou 15 posições, aparecendo na 48.ª colocação.
FEMININO - O título do WTA de Dubai não mexeu na posição da romena Simona Halep no ranking das mulheres. Ela continua na segunda colocação, atrás da australiana Ashleigh Barty. Já a jovem casaque Elena Rybakina, vice-campeã nos Emirados Árabes Unidos, subiu duas colocações, aparecendo nesta segunda como a 17.ª melhor tenista do planeta.
No grupo das dez primeiras colocadas, a principal alteração foi a queda da suíça Belinda Bencic, que foi campeã em Dubai em 2019 e acabou sendo eliminada logo na primeira rodada neste ano. Ela deixou a quarta colocação e agora está em nono lugar. Sorte da canadense Bianca Andreescu, que está afastada do circuito desde o ano passado por causa de uma lesão. Mesmo sem jogar, ela subiu da quinta colocação para a quarta, enquanto a americana Sofia Kenin, campeã do Aberto da Austrália, completa agora o grupo das cinco primeiras.

CONFIRA O RANKING DA ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 9.720 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 9.395

3.º - Roger Federer (SUI) - 7.130

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 7.045

5.º - Daniil Medvedev (RUS) - 5.890

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.745

7.º - Alexander Zverev (ALE) - 3.885

8.º - Matteo Berrettini (ITA) - 2.860

9.º - Gael Monfils (FRA) - 2.860

10.º - David Goffin (BEL) - 2.555

11.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.400

12.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.360

13.º - Diego Schwartzman (ARG) - 2.265

14.º - Andrey Rublev (RUS) - 2.219

15.º - Denis Shapovalov (CAN) - 2.075

16.º - Stanislas Wawrinka (SUI) - 2.060

17.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.040

18.º - Cristian Garin (CHI) - 2.005

19.º - Felix Auger-Aliassime (CAN) - 1.771

20.º - John Isner (EUA) - 1.760

88.º - Thiago Monteiro (BRA) - 669

177.º - João Menezes (BRA) - 279

182.º - Thiago Wild (BRA) - 277

CONFIRA O RANKING DA WTA: 

1.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 8.367 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 6.076

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.200

4.ª - Bianca Andreescu (CAN) - 4.665

5.ª - Sofia Kenin (EUA) - 4.490

6.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.335

7.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.301

8.ª - Serena Williams (EUA) - 3.915

9.ª - Belinda Bencic (SUI) - 8.875

10.ª - Naomi Osaka (JAP) - 3.625

11.ª - Petra Kvitova (RCH) - 2.981

12.ª - Madison Keys (EUA) - 2.962

13.ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 2.815

14.ª - Petra Martic (CRO) - 2.770

15.ª - Johanna Konta (GBR) - 2.753

16.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.522

17.ª - Elena Rybakina (CAZ) - 2.416

18.ª - Marketa Vondrousova (RCH) - 2.306

19.ª - Alison Riske (EUA) - 2.270

20.ª - Maria Sakkari (ALE) - 2.085

145.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 413

231.ª - Gabriela Cé (BRA) - 256

361.ª - Teliana Pereira (BRA) - 126

