100% de aproveitamento

Brasil vence Angola e passa em primeiro no grupo A do Mundial sub-17

Jogo terminou 2 a 0. Talles Magno abriu o placar e Gabriel Veron marcou um golaço para definir o resultado.
Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 10:02

Brasil vence Angola e garante primeiro lugar do Grupo A Crédito: Divulgação/CBF
Já classificada para as oitavas de final do Mundial sub-17, a seleção brasileira venceu a Angola, por 2 a 0, nesta sexta-feira (1º), no estádio Olímpico de Goiânia. No segundo tempo, Talles Magno abriu o placar e Gabriel Veron marcou um golaço para definir o resultado.
Agora, o Brasil soma 9 pontos e termina a primeira fase como líder do grupo A. Na estreia, a equipe brasileira goleou o Canadá por 4 a 1 e depois bateu a Nova Zelândia, por 3 a 0, na segunda rodada. Angola, também classificada, ficou em segundo lugar com 6 pontos.

O primeiro tempo terminou em 0 a 0. Já na volta aos gramados, Talles Magno abriu o placar aos 22min. Após cobrança de escanteio de Gabriel Veron, Henri cabeceou na direção da segunda trave e o vascaíno desviou a bola para o fundo do gol.
Aos 31min, o palmeirense Veron marcou um belo gol, após receber no meio de campo, passar por quatro jogadores e tocar na saída do goleiro Cambila.
O próximo desafio do Brasil, já nas oitavas, será na quarta-feira (6), ainda sem adversário definido.

