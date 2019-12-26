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Da década

Boxeador supera Cristiano Ronaldo e Messi entre atletas mais bem pagos

Os dois jogadores só estão atrás do boxeador americano Floyd Mayweather que faturou US$ 915 milhões (R$ 3,7 bilhões) nos últimos dez anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 09:12

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 09:12

Floyd Mayweather Crédito: Reprodução/Instagram
Donos de 11 dos últimos 12 prêmios de melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, 34, e Lionel Messi, 32, estão entre os três atletas mais bem pagos da última década.
Segundo ranking da revista Forbes divulgado nesta segunda-feira (23), o português, na segunda colocação e cinco vezes melhor do mundo, e o argentino, em terceiro e dono de seis conquistas individuais, só estão atrás do boxeador americano Floyd Mayweather.
De acordo com a Forbes, Mayweather faturou US$ 915 milhões (R$ 3,7 bilhões) nos últimos dez anos. Dessa quantia, US$ 500 milhões (R$ 2 bilhões) foram embolsados somente nas lutas contra Manny Pacquiao e Conor McCregor, em 2015 e 2017, respectivamente.
Cristiano Ronaldo, que está em sua segunda temporada na Juventus (ITA), faturou US$ 800 milhões (R$ 3,2 bilhões) na última década, enquanto Messi somou US$ 750 milhões (R$ 3 bilhões).
O argentino, no entanto, se considerado o ano de 2019, foi o atleta mais bem pago: US$ 127 milhões (R$ 518 milhões).
Na sequência da lista aparecem o jogador americano de basquete LeBron James, o tenista suíço Roger Federer, os jogadores americanos de golfe Tiger Woods e Phil Mickelson, o boxeador filipino Manny Pacquiao, o jogador americano de basquete Kevin Durant e o piloto inglês de F-1 Lewis Hamilton.
Para a formulação do ranking, a Forbes considera salários, premiações, bônus, contratos de material esportivo, valores de aparição por jogos e/ou eventos e licenciamento de produtos.

OS 10 ATLETAS MAIS BEM PAGOS DA DÉCADA SEGUNDO A FORBES

  1. Floyd Mayweather (boxe): US$ 915 milhões (R$ 3,7 bilhões)
  2. Cristiano Ronaldo (futebol): US$ 800 milhões (R$ 3,2 bilhões)
  3. Lionel Messi (futebol): US$ 750 milhões (R$ 3 bilhões)
  4. LeBron James (basquete): US$ 680 milhões (R$ 2,7 bilhões)
  5. Roger Federer (tênis): US$ 640 milhões (R$ 2,6 bilhões)
  6. Tiger Woods (golfe): US$ 615 milhões (2,5 bilhões)
  7. Phil Mickelson (golfe): US$ 480 milhões (R$ 1,9 bilhão)
  8. Manny Pacquiao (boxe): US$ 435 milhões (R$ 1,7 bilhão)
  9. Kevin Durant (basquete): US$ 425 milhões (R$ 1,7 bilhão)
  10. Lewis Hamilton (F-1): US$ 400 milhões (R$ 1,6 bilhão)

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