  Botafogo ganha opções no ataque para reverter placar na Copa do Brasil
Futebol

Botafogo ganha opções no ataque para reverter placar na Copa do Brasil

Time está momento mais delicado do ano, à beira do Z-4 no Campeonato Brasileiro e sob risco de queda na Copa do Brasil

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 17:33
Flávio Tenius comanda o Botafogo contra o Ceará
Flávio Tenius comanda o Botafogo contra o Ceará Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
O Botafogo começa a encontrar soluções para o seu time em meio ao momento mais delicado do ano, à beira do Z-4 no Campeonato Brasileiro e sob risco de queda na Copa do Brasil, pela qual enfrenta o Cuiabá às 19h desta terça-feira (3), em jogo de volta das oitavas de final.
Após perder Luiz Fernando para o Grêmio e vender o jovem Luis Henrique para o Olympique de Marselha (FRA), o Botafogo sofreu para reencontrar a dinâmica e a velocidade. No empate por 2 a 2 contra o Ceará no sábado (31), a boa nova ficou por conta das atuações de Warley, Kelvin e Lecaros ?este último aparecia bem até precisar deixar o campo com uma lesão no tornozelo.
Pouco usado por Paulo Autuori e Bruno Lazaroni, Warley recebeu uma chance e retribuiu a confiança do interino Flávio Tenius. "Ele tem trabalhado forte. Fiquei muito satisfeito com ele, fez o que foi combinado taticamente, um bom jogo, teve até oportunidade de fazer gol", elogiou.

Já o recém-contratado Kelvin entrou no decorrer do jogo e trouxe problemas para a zaga do Ceará. Ele será outra arma necessária ao Botafogo no duelo com o Cuiabá na Arena Pantanal, já que o time alvinegro precisará reverter o 1 a 0 sofrido no jogo de ida e não terá Lecaros.
"Foi uma pena a contusão do Lecaros, mas não acho que ela tenha tido influenciado no resultado. O Kelvin entrou bem e buscou jogo. São todos jogadores que estão à disposição", disse Tenius, preparador de goleiros e, por ora, treinador do Botafogo.
Na capital de Mato Grosso, o time alvinegro precisará vencer por dois gols de diferença no tempo normal para avançar às quartas. Se ganhar por apenas um tento a mais, a decisão irá para os pênaltis. Já o Cuiabá se classificará com qualquer empate ou vitória.
  • CUIABÁ: João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Lucas Hernández; Nenê Bonilha, Matheus Barbosa, Hayner e Elvis; Willians Santana e Maxwell. T.: Marcelo Chamusca
  • BOTAFOGO: Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Lecaros, Warley e Babi. T. (interino): Flávio Tenius
  • Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  • Horário: 19h (de Brasília) desta terça-feira (3)
  • Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
  • Transmissão: SporTV e Premiere

