Bolsonaro tem plano para vaias e tumulto na Vila Belmiro

O presidente, Jair Bolsonaro Crédito: EBC

Com presença confirmada no clássico entre Santos e São Paulo, no sábado (16), na Vila Belmiro, o presidente Jair Bolsonaro não deverá assistir aos 90 minutos do clássico paulista, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Isso porque a equipe de segurança do político estuda a possibilidade de entrar com ele no estádio com a partida já em andamento. Colocado em um camarote reservado à presidência do clube, ao lado do mandatário alvinegro José Carlos Peres, Bolsonaro também deverá sair antes do apito final, para tentar evitar tumultos no estádio.

A estratégia é diferente da adotada em sua aparição na partida entre Palmeiras e Botafogo, há pouco mais de um mês, pela 25ª rodada da competição, no estádio do Pacaembu, quando chegou ao local com uma hora de antecedência.

O plano é que Bolsonaro pouse de helicóptero no campo da Portuguesa Santista, que fica a menos de 1km de distância da Vila Belmiro. No estádio santista, existe a possibilidade de que entre de carro no ginásio, evitando uma ação de risco ao caminhar pelas ruas, e ser encaminhado até o camarote.

Antes mesmo da confirmação por parte do presidente, uma parcela da torcida do Santos se mobilizou contrária à vinda de Bolsonaro. O assunto chegou a ser o mais comentado no Brasil no Twitter na última quarta-feira (13) com os dizeres "#BolsonaroNaVilaNão".

A ideia da visita iniciou com o contato entre um de seus assessores e a auxiliares do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Marcelo Teixeira, gestor do Santos entre 2000 e 2009. Ele diz que agiu como um interlocutor, apenas repassando o desejo à administração santista, responsável pelas conversas.

A rejeição à passagem do político pelo estádio também se estendeu oficialmente a uma das principais torcidas organizadas do clube, a Torcida Jovem.

"Repudiamos o palanque político que essa visita significa e reforçamos que os posicionamentos ideológicos de Bolsonaro são incompatíveis com a pluralidade social, racial, étnica e cultural da torcida santista e de toda história de luta da Torcida Jovem contra a ditadura militar, enaltecida por esse político", disse a torcida em nota.

"Não fazemos amistosos contra os que tentam acabar com a nossa liberdade", afirmou em outro trecho.

Bolsonaro confirmou a informação de que estaria no jogo em evento do Brics, em Brasília. O presidente virá ao Guarujá, também no litoral paulista, para as comemorações do feriado de Proclamação da República.

Assim como em abril, o presidente ficará hospedado no Hotel de Trânsito da sede da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, conhecido por ter recebido por seis vezes o ex-presidente Lula e a esposa Marisa Letícia.

A hospedaria conta com diversas outras suítes, campo de futebol, piscina, banheira de hidromassagem e vista ao mar do quarto. Há, dentro do complexo, moradias de oficiais do Exército e uma espécie de clube.

Procurado, o presidente José Carlos Peres não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a visita de Bolsonaro. A diretoria também não antecipou quais serão as ações do clube durante o período em que o político estiver no estádio.

Sampaoli também não se manifestou sobre o assunto. Questionada, a sua assessoria disse que o técnico não informou se falará ou não sobre o tema durante sua próxima entrevista coletiva, programada para ocorrer logo após o clássico.

O técnico só falou uma única vez sobre o presidente nos 11 meses em que está no Brasil. Na ocasião, disse que Bolsonaro "tem uma opinião diferente" da sua sobre política. Recentemente, ele falou sobre a eleição de Alberto Fernández e Cristina Kirchner à presidência da Argentina e saiu em defesa dos manifestantes no Chile.