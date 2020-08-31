Boca Juniors suspende treinos por 72h após surto de Covid-19 no elenco

Boca Junior trainava visando a volta das competições Crédito: Reprodução Twitter

O Boca Junior anunciou nesta segunda-feira (31) a suspensão de atividades do time principal por 72 horas após testes terem diagnosticado a presença do novo coronavírus em 19 profissionais ?entre eles, 14 jogadores.

Segundo o jornal esportivo Olé, os testes também apontaram a doença em profissionais da comissão técnica, empregados do clube e do alojamento do Boca. Após os três dias de pausa, novos testes serão realizados.

O elenco principal do Boca vem sendo avaliado duas vezes por semana desde a volta aos treinos, em agosto. Em nota oficial, o clube informou que "todos apresentaram PCR negativo" nos dias 18, 21 e 26 de agosto, e que "os testes rápidos enviados pela AFA também tiveram resultados negativos" em 24 de agosto.

No dia 28, porém, "sintomas compatíveis com a Covid-19" foram detectados na delegação. No sábado (29), novos testes foram realizados, apresentando os primeiros diagnósticos positivos.

Os testes foram repetidos no domingo (30) em todos os membros da delegação ?e, de acordo com o clube, mostraram "o surgimento de um surto de contágio". Apenas um jogador apresentou um quadro sintomático.

Diante do surto, o Boca isolou os jogadores. "O estado de saúde é excelente em todos os casos", informou o comunicado da equipe, que aguarda para retornar às atividades.