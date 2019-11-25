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Luto no esporte

Bicampeão brasileiro de surfe sofre mal súbito e morre durante competição

Leo Neves, de 40 anos, se afogou enquanto disputava torneio em Saquarema (RJ, na praia de Itaúna, na tarde deste domingo. Ele chegou a ser resgatado, mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 22:17

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 22:17

Leo Neves venceu o SuperSurf, principal torneio brasileiro da modalidade, em 2002 e 2003 Crédito: Reprodução/Instagram
Leo Neves, surfista de 40 anos que já venceu duas vezes a principal competição brasileira do esporte, faleceu na tarde deste domingo em Saquarema (RJ), durante a tríplice coroa, competição na praia de Itaúna. Neves teve um mal súbito e se afogou. Depois, foi resgatado, mas as tentativas de reanimá-lo não foram bem-sucedidas.
De acordo com as pessoas que estavam no local, o mar estava agitado, com algumas séries de ondas pesadas. No entanto, Neves era experiente e acostumado a lidar com situações do tipo.
Outros surfistas que estavam na praia de Itaúna confirmaram a morte de Neves, como Ronaldo Monteiro, locutor dos eventos da WSL (Liga Mundial de Surfe) no Brasil. O atleta nasceu no Rio de Janeiro, mas residia em Saquarema.
Neves venceu duas vezes o SuperSurf, principal torneio brasileiro da modalidade, em 2002 e 2003. Ele disputou o QS, uma espécie de divisão de acesso mundial para a WSL, por 15 anos, e a Championship Tour, elite do esporte, em duas temporadas. Nos últimos anos, vinha atuando como treinador em Saquarema, para jovens, amadores e profissionais.

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