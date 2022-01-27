Bia Haddad fará final de duplas na Austrália contra campeãs olímpicas

A paulista Bia Haddad está a apenas uma partida de conquistar o título de duplas do Aberto da Austrália, em Melborune. Ao lado da parceira cazaque Anna Danilina, Bia assegurou vaga na final ao derrotar as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 5/7 e 6/4) na semifinal desta quuarta (26).

A brasileira Bia Haddad está na final de duplas do Australian Open Crédito: Robert Prange / Getty Images

Esta é a primeira vez que uma brasileira é finalista do Grand Slam australiano desde 1968, quando teve início a Era Aberta. Antes, em 1960, Maria Esther Bueno se tornou a primeira mulher do país ao faturar o torneio de duplas. A brasileira não escondeu a alegria pelo feito já alcançado.

É FINAAAAAAAAAAL! 🎾🇧🇷



Bia Haddad Maia está na decisão do @AustralianOpen!



Bia/Anna Danilina 🇰🇿 vence Aoyama/Shibahara 🇯🇵 por 2 a 1 (6/4, 5/7 e 6/4)



Vamos em busca dessa 🏆 pic.twitter.com/mLkh18Qqmo — Time Brasil (@timebrasil) January 27, 2022

"Mais um jogo difícil. Não foi fácil sacar no 5/4 e perder match point, realmente senti a pressão, mas feliz que não me frustrei. Só olhei pra Anna e falei 'Vamos pro próximo'. Muito feliz de ter tido uma segunda chance e é isso que eu quero levar pros meus próximos jogos”, disse Bia, de 27 anos, logo após o duelo.