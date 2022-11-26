Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  Austrália bate Tunísia e volta a vencer na Copa do Mundo após 12 anos
No Catar

Austrália bate Tunísia e volta a vencer na Copa do Mundo após 12 anos

Seleção da Oceania venceu por 1 a 0 e quebrou uma marca negativa: eram 12 anos sem um resultado positivo em Copas do Mundo,  somando um empate e seis derrotas desde então
Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 10:54

Faz o J! Quando Mitchell Duke balançou a rede no jogo entre Austrália e Tunísia, ele fez um 'J' com as mãos em homenagem ao seu filho Jaxson, que foi flagrado repetindo o ato na arquibancada do estádio Al Janoub.
Partida entre Austrália e Tunísia na Copa do Mundo do Catar Crédito: DiaEsportivo/Folhapress
Foi o único gol do jogo, mas o suficiente para entrar para a história. A seleção da Oceania venceu por 1 a 0 e quebrou, enfim, uma marca negativa: eram 12 anos sem um resultado positivo em Copas do Mundo, somando um empate e seis derrotas desde então.
A última vitória havia sido na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul, contra a Sérvia. Na última partida da fase de grupos, a Austrália fez 2 a 1, com gols de Tim Cahill e Brett Holman.
A equipe chega aos três pontos no Grupo D, recuperando-se após derrota para a França na primeira partida. A Tunísia, derrotada, se mantém com chances de classificação para o último jogo, já que empatou com a Dinamarca na terça-feira (22).
O problema para o país africano será o jogo da última rodada, contra a França, em que terá de vencer. A combinação de resultados também será um fator decisivo, dependendo do placar entre a atual campeã mundial e a Dinamarca.
Estádio: Al Janoub, Al Wakrah (Qatar)
Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha)
Assistentes: Rafael Foltyn e Jan Seidel (ambos da Alemanha)
VAR: Bastian Dankert (Alemanha)
Público: 41.823
Cartões amarelos: Laïdouni, Abdi e Sassi (TUN)
Gol: Duke (AUS), aos 23min do 1º tempo
TUNÍSIA
Dahmen; Bronn (Kechrida), Meriah e Talbi; Drager (Sassi), Skhiri, Laidouni (Khazri) e Abdi; Sliti, Jebali (Khenissi) e Msakni. T.: Jalal Kadri
AUSTRÁLIA
Ryan; Karacic (Degenek), Souttar, Rowles e Behich; Irvine e Mooy; Leckie (Baccus), McGree (Hrustic) e Goodwin (Mabil); Duke (MacLaren). T.: Graham Arnold

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados