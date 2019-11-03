Atlético-MG empata no final com o Fortaleza após ficar com um a menos

Jogadores do Fortaleza e Atlético disputam lance no Castelão Crédito: Instagram Fortaleza

Fortaleza e Atlético-MG empataram por 2 a 2 na tarde deste sábado (2), na Arena Castelão. Gabriel Dias (duas vezes) marcou os gols do mandante. Patric e Fábio Santos garantiram o resultado no jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019.

Os mineiros ficam com 36 pontos no torneio nacional depois do resultado da rodada. Os comandados de Rogério Ceni estão na 11ª colocação, com a mesma pontuação.

O Fortaleza teve mais posse de bola durante toda a partida. O time comandado por Rogério Ceni prezou por ficar com a bola e tentou criar pelos lados do gramado. O volume foi traduzido em oportunidades. A equipe levou bastante perigo à meta defendida por Cleiton. Foram ao menos cinco finalizações contra o gol do time adversário.

Impossível não enaltecer o autor de dois gols pelo Fortaleza. O lateral direito Gabriel Dias foi, sem dúvida, o principal nome do duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão 2019. Ele fez ambos em jogadas de bola aérea. Na primeira oportunidade, recebeu cruzamento de Osvaldo no primeiro poste para balançar a rede de Cleiton. Minutos depois, foi ele o responsável por evitar gol do Galo, salvando quase na linha e de calcanhar a bola que empataria a partida. O segundo gol aconteceu com cruzamento de maneira bem semelhante.

O Galo passou a jogar mais fechado sob a batuta de Vagner Mancini. Com menos posse, o time tentou sair em velocidade com Geuvânio e Luan. Contudo, não conseguiu transformar as jogadas em lances de perigo. A melhor oportunidade - o gol de Patric - saiu em um erro do goleiro Felipe Alves. Fábio Santos marcou o seu no final do segundo tempo e evitou a derrota do Galo.

ESCALAÇÕES

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Juan Quintero, Jackson e Carlinhos; Juninho, Felipe, Romarinho (Felipe Pires), André Luís e Osvaldo (Marlon); Wellington Paulista (Kieza). Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-MG

Cleiton; Guga (Fábio Santos), Réver, Igor Rabello e Patric; Zé Welison, Nathan (Bruninho), Terans (Marquinhos) e Geuvânio; Luan e Franco Di Santo. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2x2 ATLÉTICO-MG

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartão amarelo: Jackson, Philip, Rogério Ceni, Wellington Paulista (Fortaleza); Geuvânio, Réver, Franco Di Santo (Atlético-MG)

Cartão vermelho: Geuvânio (Atlético-MG)