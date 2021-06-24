Atlético-GO impõe primeira derrota do Fluminense no Brasileirão

O Atlético-GO acabou com a invencibilidade do Fluminense no Brasileiro. Com um gol do zagueiro Nathan Silva na reta final da partida, o time goiano derrotou o clube carioca nesta quarta-feira (23), por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela sexta rodada.

O Fluminense foi derrotado pelo Atlético-GO pela sexta rodada d Brasileirão Crédito: Lucas Mercon

Em um duelo equilibrado na maior parte do tempo, o Atlético assumiu o comando da partida nos momentos decisivos, conquistou sua terceira vitória e se recuperou depois da derrota sofrida para o Athletico-PR na rodada passada. Com isso, o time rubro-negro chegou aos dez pontos, ocupando a quinta colocação.

Já o Fluminense, que vinha de um bom empate contra o Fortaleza na Arena Castelão, mostrou pouco volume ofensivo e sofreu sua primeira derrota na atual edição do torneio. Com nove pontos, o time dirigido por Roger Machado caiu para oitavo lugar.