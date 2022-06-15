Astro da NBA é flagrado pedindo esmola nas ruas dos EUA

O norte-americano Delonte West, ex-jogador de basquete que atuou por quase uma década na NBA, foi flagrado pedindo esmola nas ruas dos EUA.

O fato ocorreu no último fim de semana em uma avenida na cidade de Alexandria, que faz parte do estado de Virgínia, no sudeste do país.

Delonte West, ex-jogador da NBA que encara situação de rua, foi reconhecido por um motorista em Alexandria Crédito: Reprodução/Twitter

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, ele aparece segurando um papelão e cumprimenta um motorista que o reconheceu.

West, que jogou profissionalmente como ala-armador e hoje tem 38 anos, defendeu grandes equipes como Boston Celtics, Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers durante sua carreira, que durou nove temporadas. O jogador chegou a atuar lado a lado com LeBron James.

LeBron'un eski takım arkadaşı Delonte West, Virginia'da dileniyor 🤯 pic.twitter.com/3JKLcev5jd — Clutch Time (@ClutchPage) June 14, 2022

FLAGRA NÃO É NOVIDADE

Não é a primeira vez que o ex-jogador é visto nas ruas. Diagnosticado com distúrbio bipolar há mais de dez anos, o norte-americano foi visto descalço e com trajes sujos em um estacionamento em Houston ainda em 2016.

Desde então, West é visto ocasionalmente em situação precária por fãs que o reconhecem nas vias públicas.