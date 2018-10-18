As propostas dos presidenciáveis para o Esporte no Brasil

Bolsonaro e Haddad Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O próximo presidente da República só será conhecido no segundo turno, no dia 28 de outubro. Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) lutam para conquistar a confiança dos brasileiros. Confira o que os dois propuseram para o esporte caso sejam eleitos.

Candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro destaca o esporte apenas quando fala sobre saúde e educação - mas não há quaisquer propostas específicas relacionadas ao campo.

Na parte em que aborda a prevenção de doenças, intitulada como "Prevenir é melhor e mais barato" em seu plano de governo, o candidato cita a integração do esporte com o programa Saúde da Família.

"Outro exemplo será a inclusão dos profissionais de Educação Física no programa Saúde da Família, com o objetivo de ativar as academias ao ar livre como meio de combater o sedentarismo e a obesidade e suas graves consequências à população, assim como o AVC e infarto do miocárdio", dizem as diretrizes do presidenciável.

Já Fernando Haddad (PT), declarou ao Lance que pretende ampliar a participação popular em arenas da Rio-2016, reorganizar o sistema esportivo no país e recuperar políticas de incentivo do governo Dilma para a área.

A primeira coisa a se fazer é implantar, após amplo debate nacional, o Sistema Nacional do Esporte, estabelecendo quais são as responsabilidades da União, dos Estados, dos municípios e das entidades esportivas. Nosso plano de governo aponta para a criação do Sistema Único do Esporte, declarou.

PROPOSTAS PARA O ESPORTE

JAIR BOLSONARO (PSL)

Integração Esporte/Saúde

Em seu plano de governo, o candidato cita a integração do esporte com o programa Saúde da família.

Combate ao sedentarismo

O candidato vai promover a inclusão dos profissionais de Educação Física no programa Saúde da Família, com o objetivo de ativar as academias ao ar livre como meio de combater o sedentarismo e a obesidade e suas graves consequências à população, assim como o AVC e infarto do miocárdio

Extinção do Ministério do Esporte

O Ministério do Esporte provavelmente deixará de existir como hoje, sendo incorporado a um Ministério conjunto de Educação, Cultura e Esporte.

FERNANDO HADDAD

Sistema Nacional do Esporte

Implantar, após amplo debate nacional, o Sistema Nacional do Esporte, estabelecendo quais são as responsabilidades da União, dos estados, dos municípios e das entidades esportivas. Um Sistema Único do Esporte, avançando na identificação das fontes de financiamento dos entes federados para que as responsabilidades sejam cumpridas.

Modernização da gestão do futebol

Lançamento, via BNDES, de um Programa de Modernização da Gestão do Futebol, que vinculará investimentos em modernização da gestão dos clubes, bem como todos os incentivos fiscais, ao cumprimento de metas como eficiência e sustentabilidade financeira, transparência na gestão, mecanismos de participação dos sócios e torcedores, e compromisso social.

Profut na prática