Após memes, Havaianas começa a patrocinar equipe de Fórmula 1

Patrocínio de Havaianas na Fórmula 1 rende memes na internet Crédito: Reprodução

As Havaianas começaram a patrocinar a equipe Force India, de Fórmula 1, após memes e comentários na internet sobre as semelhanças entre as famosas tiras das sandálias de plástico e uma nova parte do carro de corrida. O chamado halo é uma proteção nos carros da categoria que passou a ser obrigatória nesta temporada. Esta é a primeira vez que a empresa investe no campeonato de Fórmula 1.

A marca Havaianas deve aparecer no carro da Force India em algumas provas da temporada de Fórmula 1 deste ano, como o Grande Prêmio da Austrália, o do Brasil, que será em novembro, e outras provas na Europa.

A oportunidade apresentada pela Force India realmente chamou nossa atenção. Nos orgulhamos de ouvir os fãs de nossa marca, e nos últimos meses temos visto cada vez mais gente associando nossas tiras com o novo halo nas mídias sociais. Era um lugar lógico para posicionar nosso logotipo, afirmou o presidente da Havaianas, Márcio Utsch, ao Globoesporte.com.