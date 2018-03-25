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Fórmula 1

Após memes, Havaianas começa a patrocinar equipe de Fórmula 1

Brincadeiras apontavam semelhanças entre tiras do chinelo e carro de corrida

Publicado em 25 de Março de 2018 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2018 às 12:48
Patrocínio de Havaianas na Fórmula 1 rende memes na internet Crédito: Reprodução
As Havaianas começaram a patrocinar a equipe Force India, de Fórmula 1, após memes e comentários na internet sobre as semelhanças entre as famosas tiras das sandálias de plástico e uma nova parte do carro de corrida. O chamado halo é uma proteção nos carros da categoria que passou a ser obrigatória nesta temporada. Esta é a primeira vez que a empresa investe no campeonato de Fórmula 1.
A marca Havaianas deve aparecer no carro da Force India em algumas provas da temporada de Fórmula 1 deste ano, como o Grande Prêmio da Austrália, o do Brasil, que será em novembro, e outras provas na Europa.
A oportunidade apresentada pela Force India realmente chamou nossa atenção. Nos orgulhamos de ouvir os fãs de nossa marca, e nos últimos meses temos visto cada vez mais gente associando nossas tiras com o novo halo nas mídias sociais. Era um lugar lógico para posicionar nosso logotipo, afirmou o presidente da Havaianas, Márcio Utsch, ao Globoesporte.com.
A Fórmula 1 movimenta milhões de dólares de publicidade, não apenas no patrocínio do campeonato, mas também nas escuderias.

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